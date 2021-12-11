UFC 269

Дата проведения
11 декабря 2021 г.
Место проведения
Лас-Вегас (США)
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MMA
Порье дважды дрался за чемпионский пояс UFC в легком весе – в обоих проиграл удушающим приемом в третьем раунде
#Дастин Порье
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Оливейра продлил победную серию в UFC до 10 боев. Он защитил пояс в бою против Порье
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Оливейра победил Порье и защитил титул чемпиона UFC в легком весе
#Оливейра – Порье
MMA
Нуньес проиграла Пенье и потеряла чемпионский пояс UFC. Это ее 10-й титульный бой подряд
#Аманда Нуньес
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UFC 269: полный кард турнира, где пройдет чемпионский бой Оливейра – Порье
#UFC 269
MMA
UFC 269: прогноз на бой Оливейра – Порье, 12 декабря 2021 года
#Оливейра – Порье
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UFC 269: во сколько начало боя Оливейра – Порье, 12 декабря 2021 года
#Оливейра – Порье
MMA
UFC 269: где смотреть бой Оливейра – Порье, 12 декабря 2021 года. Во сколько прямая трансляция
#Оливейра – Порье
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Оливейра и Порье подерутся за пояс на турнире UFC 269
#Оливейра – Порье