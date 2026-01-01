Тимоти Джонсон

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Шесть последних боев Федора Емельяненко завершались досрочно. В двух из них он проиграл
#Емельяненко – Джонсон
MMA
Емельяненко нокаутировал Джонсона в главном бою на турнире Bellator 269
#Емельяненко – Джонсон
MMA
Емельяненко оказался почти на 13 килограммов легче Джонсона. Они прошли взвешивание перед боем
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Определился соперник Федора Емельяненко по первому с 2019 года бою. Им стал Тимоти Джонсон
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