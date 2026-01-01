Мария Шарапова

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Все главные события 2020 года, где нет ни слова про Сами-Знаете-Что
#мир
Шарапова опубликовала номер для общения с фанатами. Пока отвечает только жителям США и Канады
#Мария Шарапова
Эпоха Шараповой – в лучших фото
#Мария Шарапова
История с мельдонием и травмы испортили карьеру Шараповой. Большие победы закончились еще в 2014-м
#Мария Шарапова
«Это было моей горой. Готова покорить еще одну». Шарапова попрощалась с теннисом
#Мария Шарапова
Ельцин + теннис = культовая любовь. Он играл сам, подсадил политиков, знал всех молодых, развил индустрию в России
#Борис Ельцин
Месси – это Брэд Питт, а Гвардиола – Лев Толстой. Побаловались в приложении Gradient
#мир
«Этой суке я больше никогда не проиграю». Серена давит Шарапову 15 лет подряд
#Мария Шарапова
Этой ночью Уильямс вынесла Шарапову на US Open. За ее победой много травм и слез
#Серена Уильямс
Шарапова выиграла впервые за 4,5 месяца. Из-за травмы плеча она чаще лечится, чем играет
#Мария Шарапова