Мария Шарапова

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Теннис
Шарапова вошла в список богатейших женщин США, которые заработали деньги сами. Также в рейтинге – Рианна, Ким Кардашьян, Опра Уинфри
#Мария Шарапова
Теннис
Мария Шарапова завершила карьеру
#Мария Шарапова