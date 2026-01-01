Рамзан Кадыров

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Тренер детей Кадырова победил боксера из Ганы нокаутом на 43-й секунде. Зрители обсуждают, не упал ли он еще до удара
#Абдулкерим Эдилов
Главный борец России посвящал победы имаму Шамилю – это ответ Кадырову и дагестанско-чеченскому спору. И получил четыре месяца бана
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#Абдулрашид Садулаев
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Почему Хабиб не выходил на бои с флагом России
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#Хабиб Нурмагомедов
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Хабибу очень не понравился Моргенштерн. И он давно критикует русский рэп: радовался отмене концерта Крида и ругался с Тимати
#Хабиб Нурмагомедов
«Ахмат» и Кадыров под санкциями США. За что? Какие будут последствия?
#Ахмат
Фанаты израильского «Бейтара» кричали с трибун «Смерть арабам» и устраивали расистские акции. Теперь клуб покупает араб
#Бейтар
История гражданина России Роя Джонса. Приехал с миллионными долгами, целовал паспорт и твердит: «Я русский»
#Рой Джонс
Однажды Роналдиньо и Кадыров сыграли в одной команде. Это был день рождения Путина
#Роналдиньо