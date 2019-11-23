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scp07.de
Страна
Германия
Стадион
Бентелер-Арена
Тренер
Штеффен Баумгарт
Ш. Баумгарт
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15 незвездных героев Бундеслиги. История каждого – приключение
#Бундеслига
12 мая, 22:10
Вратарь «Герты» стабильно косячит. Уже четыре фэйла за сезон!
#Руне Ярстейн
28 мая, 14:31
Какой была Бундеслига до паузы из-за коронавируса
#Бундеслига
16 мая, 14:45
За кого болеть в Бундеслиге? Она сама предлагает схему, как выбрать любимую команду
#Бундеслига
15 мая, 21:25
Игрока Бундеслиги называют «Спартаком» – он 7 лет играет в шлеме. И даже забивает головой
#Клаус Гьясула
30 марта, 20:14
Новый вратарь «Баварии» – почти как Нойер
#Александр Нюбель
04 января, 16:02
«Боруссия» спасла матч со счета 0:3. Весь результат – в эмоциях тренера Фавра
#Боруссия Д
23 ноября 2019, 00:34
Самое короткое превью сезона в Германии. На каждый клуб – одно предложение
#Бундеслига
21 августа 2019, 21:05
Забудьте про «Баварию». Вот еще 17 причин посмотреть новый сезон Бундеслиги
#Бундеслига
16 августа 2019, 13:44