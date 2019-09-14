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Норвич Сити
Норвич
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Сайт
www.canaries.co.uk/
Страна
Англия
Стадион
Кэрроу Роуд
Тренер
Даниэль Фарке
Д. Фарке
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Варди помогает любителям попасть в большой футбол. Для этого основал академию и приглашает скаутов
#Джейми Варди
02 февраля, 18:48
«Саутгемптон» звал «Норвич» на крестики-нолики в твиттере. В реплаи внезапно пришел «Манчестер Сити»
#Саутгемптон
14 марта, 21:55
Главный футболист АПЛ – Пукки из «Норвича». Он провалился в «Шальке», а теперь забивает грандам
#Теэму Пукки
14 сентября 2019, 21:22
Самое короткое превью сезона в Англии. На каждый клуб – одно предложение
#АПЛ
19 августа 2019, 15:25
Зачем тратить 100 миллионов и вылетать? «Норвич» предложил новый подход к трансферам
#Норвич
12 июня 2019, 17:20