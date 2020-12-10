«Олимпиакос» вышел в плей-офф ЛЕ, хотя и проиграл «Порту»

В последнем туре группового этапа Лиги чемпионов в группе С была только одна интрига – кто займет третье место и попадет в Лигу Европы.

«Олимпиакос» должен был сыграть не хуже «Марселя», чтобы остаться на третьем месте. Греческий клуб принимал «Порту» и проиграл 0:2, но «Марсель» на выезде уступил «Ман Сити» еще крупнее.