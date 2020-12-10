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«Олимпиакос» вышел в плей-офф ЛЕ, хотя и проиграл «Порту»
10 декабря, 00:54
В последнем туре группового этапа Лиги чемпионов в группе С была только одна интрига – кто займет третье место и попадет в Лигу Европы.
«Олимпиакос» должен был сыграть не хуже «Марселя», чтобы остаться на третьем месте. Греческий клуб принимал «Порту» и проиграл 0:2, но «Марсель» на выезде уступил «Ман Сити» еще крупнее.
- Таблица после шести туров имеет такой вид: «Ман Сити» – 16, «Порту» – 13, «Олимпиакос» – 3, «Марсель» – 3.
- «Олимпиакос» выше «Марселя» по личным встречам (1:0 дома, 1:2 в гостях).
- «Ман Сити» и «Порту» сыграют в плей-офф ЛЧ, «Олимпиакос» – в ЛЕ.
- Жеребьевка плей-офф ЛЧ и ЛЕ пройдет 14 декабря.
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