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#Лига чемпионов #Футбол #Манчестер Сити #Марсель #Порту #Олимпиакос

«Олимпиакос» вышел в плей-офф ЛЕ, хотя и проиграл «Порту»

10 декабря, 00:54

В последнем туре группового этапа Лиги чемпионов в группе С была только одна интрига – кто займет третье место и попадет в Лигу Европы.

«Олимпиакос» должен был сыграть не хуже «Марселя», чтобы остаться на третьем месте. Греческий клуб принимал «Порту» и проиграл 0:2, но «Марсель» на выезде уступил «Ман Сити» еще крупнее.

Матч завершен
Олимпиакос
Пирей
0:2
Матч завершен
Порту
Порту
Отавио 10
Урибе 77
Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
Торрес 48
Агуэро 77
Гонсалес 90
3:0
Матч завершен
Марсель
Марсель
  • Таблица после шести туров имеет такой вид: «Ман Сити» – 16, «Порту» – 13, «Олимпиакос» – 3, «Марсель» – 3.
  • «Олимпиакос» выше «Марселя» по личным встречам (1:0 дома, 1:2 в гостях).
  • «Ман Сити» и «Порту» сыграют в плей-офф ЛЧ, «Олимпиакос» – в ЛЕ.
  • Жеребьевка плей-офф ЛЧ и ЛЕ пройдет 14 декабря.

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