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#Лига чемпионов #Футбол #Реал #Боруссия М #Шахтер #Интер

«Реал» обыграл «Боруссию» и вместе с ней вышел из группы. «Интер» вылетел из еврокубков

10 декабря, 00:55

В группе В все четыре команды претендовали на выход из группы перед последним туром.

Матч завершен
Интер
Милан
0:0
Матч завершен
Шахтер
Донецк
Матч завершен
Реал
Мадрид
Бензема 9
Бензема 32
2:0
Матч завершен
Боруссия
Менхенгладбах
  • Итоговая таблица: «Реал» – 10 очков, «Боруссия» М – 8, «Шахтер» – 8, «Интер» – 6.
  • «Боруссия» выше «Шахтера» по личным встречам (4:0, 6:0).
  • «Реал» и «Боруссия» сыграют в плей-офф ЛЧ, «Шахтер» вылетел в ЛЕ.
  • Жеребьевка плей-офф ЛЧ и ЛЕ пройдет 14 декабря.

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