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«Реал» обыграл «Боруссию» и вместе с ней вышел из группы. «Интер» вылетел из еврокубков
10 декабря, 00:55
В группе В все четыре команды претендовали на выход из группы перед последним туром.
- «Интер» играл дома с «Шахтером», матч завершился без голов.
- «Реал» принимал менхенгладбахскую «Боруссию» и выиграл благодаря дублю Карима Бензема.
- Итоговая таблица: «Реал» – 10 очков, «Боруссия» М – 8, «Шахтер» – 8, «Интер» – 6.
- «Боруссия» выше «Шахтера» по личным встречам (4:0, 6:0).
- «Реал» и «Боруссия» сыграют в плей-офф ЛЧ, «Шахтер» вылетел в ЛЕ.
- Жеребьевка плей-офф ЛЧ и ЛЕ пройдет 14 декабря.
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