Первые таймы шести матчей плей-офф ЛЧ закончились без голов

При этом в первых четырех играх, которые прошли на прошлой неделе, после перерыва было забито в общей сложности 11 голов.



Две оставшиеся игры – завтра, это «Шальке» – «Ман Сити» и «Атлетико» – «Ювентус». Если там тоже не будет голов до перерыва, значит, безголевыми в первых таймах окажутся абсолютно все первые матчи 1/8 ЛЧ в нынешнем сезоне.

Монолитная «Бавария», невыносимая «Барса». Главное о матчах ЛЧ, если вы на них уснули