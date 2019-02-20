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#Лига чемпионов #Ливерпуль #Бавария #Барселона #Реал #Манчестер Юнайтед #ПСЖ #Боруссия Д #Аякс #Тоттенхэм #Рома #Лион #Порту

Первые таймы шести матчей плей-офф ЛЧ закончились без голов

20 февраля 2019, 00:16

При этом в первых четырех играх, которые прошли на прошлой неделе, после перерыва было забито в общей сложности 11 голов. 

Две оставшиеся игры – завтра, это «Шальке» – «Ман Сити» и «Атлетико» – «Ювентус». Если там тоже не будет голов до перерыва, значит, безголевыми в первых таймах окажутся абсолютно все первые матчи 1/8 ЛЧ в нынешнем сезоне.  

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#ПСЖ
#Боруссия Д
#Аякс
#Тоттенхэм
#Рома
#Лион
#Порту