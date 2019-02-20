Лига чемпионов
Реал
Барселона
Бавария
Боруссия Д
ПСЖ
Лион
Манчестер Юнайтед
Рома
Порту
Ливерпуль
Тоттенхэм
Аякс
#Лига чемпионов #Ливерпуль #Бавария #Барселона #Реал #Манчестер Юнайтед #ПСЖ #Боруссия Д #Аякс #Тоттенхэм #Рома #Лион #Порту
Первые таймы шести матчей плей-офф ЛЧ закончились без голов
20 февраля 2019, 00:16
При этом в первых четырех играх, которые прошли на прошлой неделе, после перерыва было забито в общей сложности 11 голов.
Две оставшиеся игры – завтра, это «Шальке» – «Ман Сити» и «Атлетико» – «Ювентус». Если там тоже не будет голов до перерыва, значит, безголевыми в первых таймах окажутся абсолютно все первые матчи 1/8 ЛЧ в нынешнем сезоне.
Монолитная «Бавария», невыносимая «Барса». Главное о матчах ЛЧ, если вы на них уснули
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые