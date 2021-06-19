Евро-2020
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#Евро-2020 #Испания #Словакия #Польша #Швеция

🇸🇪 Швеция лидирует в группе Е, Испания – третья

вчера, 23:54

В группе Е Евро-2020 прошли матчи второго тура. Итоги:

Матч завершен
Швеция
Форсберг 77
Форсберг 77
1:0
Матч завершен
Словакия
Матч завершен
Испания
Мората 25
1:1
Матч завершен
Польша
Левандовски 54

Полную турнирную таблицу можно посмотреть здесь. Так после второго тура выглядит ситуация в группе Е:
 

Расписание третьего тура:

ШвецияПольша. 23 июня, 19:00 по московскому времени.

СловакияИспания. 23 июня, 19:00 по московскому времени.

Источник:
Гол.ру
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