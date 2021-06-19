Евро-2020
Испания
Швеция
Польша
Словакия
🇸🇪 Швеция лидирует в группе Е, Испания – третья
вчера, 23:54
В группе Е Евро-2020 прошли матчи второго тура. Итоги:
- Швеция и Словакия вымучили преступно-скучный матч. Похоже, впервые на этом Евро мы ругались. И спали.
- Тренер Швеции съедает хот-дог в день каждого матча и знает идеальный рецепт. Ради этого сборная возит особую приправу.
- Швеция и Словакия пробили по воротам за первый тайм пять раз. Это антирекорд Евро-2020.
- Швеция и Словакия выпустили второй по общему возрасту состав в истории Евро – 30 лет и 125 дней.
- Левандовски забил на трех разных Евро. Только Роналду повторил это.
- Мората не попал в пустые ворота после добивания с пенальти. В первом тайме он забил гол.
Полную турнирную таблицу можно посмотреть здесь. Так после второго тура выглядит ситуация в группе Е:
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