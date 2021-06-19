Альваро Мората
Евро-2020
Испания
Польша
Поделиться:
Комментарии:
0
#Альваро Мората #Евро-2020 #Испания #Польша

Мората не попал в пустые ворота после добивания с пенальти. В первом тайме он забил гол

вчера, 23:35

Хронология событий:

  • 25-я минута. Альваро Мората забил 20-й гол за сборную Испании и первый для команды на Евро-2020 – в ворота Польши.
  • 58-я минута. Жерар Морено с пенальти попал в штангу. Мората был первым на добивании, но промазал.

Левандовски забил на трех разных Евро. Только Роналду повторил это

Мората выступает за сборную с 2014 года. Он забил четыре из пяти последних голов Испании на чемпионатах Европы. В прошлом туре испанцы сыграли вничью со Швецией.

Матч завершен
Испания
Мората 25
1:1
Матч завершен
Польша
Левандовски 54
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Гол.ру
Еще по теме
Автоголы – рекордные события Евро-2020. И каждого матча Германии
Бешеное празднование от игроков Венгрии: разнесли стол журналистки, но она порадовалась 🌪️
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Альваро Мората
#Евро-2020
#Испания
#Польша