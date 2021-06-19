Альваро Мората
Евро-2020
Испания
Польша
Мората не попал в пустые ворота после добивания с пенальти. В первом тайме он забил гол
вчера, 23:35
Хронология событий:
- 25-я минута. Альваро Мората забил 20-й гол за сборную Испании и первый для команды на Евро-2020 – в ворота Польши.
- 58-я минута. Жерар Морено с пенальти попал в штангу. Мората был первым на добивании, но промазал.
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Мората выступает за сборную с 2014 года. Он забил четыре из пяти последних голов Испании на чемпионатах Европы. В прошлом туре испанцы сыграли вничью со Швецией.
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