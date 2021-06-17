Евро-2020
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🇧🇪 Бельгия вышла в плей-офф из группы В, Россия – вторая
15 минут назад
В группе В Евро-2020 закончились матчи второго тура. Итоги:
- Россия выиграла первый матч на Евро-2020.
- Дзюба выиграл 11 верховых единоборств в матче с Финляндией Больше любого другого игрока на Евро-2020.
- Россия не пропустила в матче Евро впервые с 2008 года. А победила – впервые с 2012-го.
- Жесткий прессинг от Финляндии: Фернандес – в больнице, Караваев влетел в штангу, Соболев ушел с разбитым носом.
- Бельгия – вторая сборная, которая вышла в плей-офф. Первой была Италия.
- Поульсен забил Бельгии спустя 99 секунд. Это самый быстрый гол Евро-2020 и второй в истории.
- Матч Дания – Финляндия прервался на 10-й минуте в честь Эриксена.
- Де Брюйне отдал ассист через 10 минут после выхода на замену.
Полную турнирную таблицу можно посмотреть здесь. Так после второго тура выглядит положение команд в группе В:
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