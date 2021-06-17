Евро-2020
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#Евро-2020 #Россия #Бельгия #Дания #Финляндия

🇧🇪 Бельгия вышла в плей-офф из группы В, Россия – вторая

15 минут назад

В группе В Евро-2020 закончились матчи второго тура. Итоги:

Матч завершен
Финляндия
0:1
Матч завершен
Россия
Миранчук 45
Матч завершен
Дания
Поульсен 2
1:2
Матч завершен
Бельгия
Азар 55
Де Брюйне 70

Полную турнирную таблицу можно посмотреть здесь. Так после второго тура выглядит положение команд в группе В:

Расписание третьего тура:

РоссияДания. 21 июня, 22:00 по московскому времени.

ФинляндияБельгия. 21 июня, 22:00 по московскому времени.

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Источник:
Гол.ру
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