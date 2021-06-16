Артем Дзюба
Евро-2020
Россия
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#Артем Дзюба #Евро-2020 #Россия

Дзюба выиграл 11 верховых единоборств в матче с Финляндией Больше любого другого игрока на Евро-2020

42 минуты назад
  • Артем Дзюба вышел в старте на игру России с Финляндией (1:0) и провел на поле 84 минуты.
  • За это время он выиграл 11 верховые единоборств. Пока это лучший показатель на турнире за один матч.
  • Также у Дзюбы голевая передача, три удара по воротам и один в створ.
  • WhoScored поставил ему оценку 7,68. Это второй показатель в сборной после Алексея Миранчука, забившего гол.


 

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Squawka
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