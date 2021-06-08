🇵🇱 Милик не сыграет на Евро из-за травмы. Польша никого не позвала на замену

Польский форвард Аркадиуш Милик покинул расположение сборной.

Он находился в команде уже с повреждением. Травма не позволит игроку полноценно тренироваться и выступить на Евро-2020. Ранее Польша уже лишилась из-за травмы нападающего Кшиштофа Пентека.

Главный тренер Паулу Соуза пока не вызвал никого на замену Милику – в сборной Польши сейчас 25 человек вместо разрешенных 26.

Польша сыграет в группе Е со Словакией (14 июня), Испанией (19 июня) и Швецией (23 июня).

Проект «Гола»: самые интересные короткие факты о КАЖДОМ игроке Евро-2020