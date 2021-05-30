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«Манчестер Сити» и «Челси» ни разу не пробили в створ ворот после гола Хаверца. Он забил на 42-й минуте
час назад
«Манчестер Сити» проиграл «Челси» в финале Лиги чемпионов. Единственный гол на 42-й минуте забил Кай Хаверц.
Игроки «Челси» дважды попали в створ ворот, «Ман Сити» – один раз. Всего команды вместе нанесли 15 ударов в сторону ворот.
BBC пишет, что удар в створ от «Ман Сити» случился еще до гола Хаверца. Удары от «Челси» тоже были до 42-й минуты.
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