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#Лига чемпионов #Челси #Манчестер Сити

«Манчестер Сити» и «Челси» ни разу не пробили в створ ворот после гола Хаверца. Он забил на 42-й минуте

час назад

«Манчестер Сити» проиграл «Челси» в финале Лиги чемпионов. Единственный гол на 42-й минуте забил Кай Хаверц.

Игроки «Челси» дважды попали в створ ворот, «Ман Сити» – один раз. Всего команды вместе нанесли 15 ударов в сторону ворот.

BBC пишет, что удар в створ от «Ман Сити» случился еще до гола Хаверца. Удары от «Челси» тоже были до 42-й минуты.

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Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
0:1
Матч завершен
Челси
Лондон
Хаверц 42
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Источник:
BBC
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