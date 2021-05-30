Канте – лучший игрок финала Лиги чемпионов

«Челси» обыграл «Манчестер Сити» со счетом 1:0 в финале Лиги чемпионов. Нголо Канте официально признан лучшим игроком этой игры.

Канте выиграл четвертый трофей в составе «Челси». Он побеждал с клубом в АПЛ, Кубке Англии и Лиге Европы.

Единственный гол в финале Лиги чемпионов забил Кай Хаверц. Это его первый гол в Лиге чемпионов за всю карьеру.

Канте 30 лет. Transfermarkt оценивает его в 55 миллионов евро. До этого «Челси» выигрывал Лигу чемпионов в 2012 году.

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