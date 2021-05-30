Нголо Канте
Лига чемпионов
Челси
Манчестер Сити
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#Нголо Канте #Лига чемпионов #Челси #Манчестер Сити

Канте – лучший игрок финала Лиги чемпионов

2 часа назад

«Челси» обыграл «Манчестер Сити» со счетом 1:0 в финале Лиги чемпионов. Нголо Канте официально признан лучшим игроком этой игры.

Канте выиграл четвертый трофей в составе «Челси». Он побеждал с клубом в АПЛ, Кубке Англии и Лиге Европы.

Единственный гол в финале Лиги чемпионов забил Кай Хаверц. Это его первый гол в Лиге чемпионов за всю карьеру.

Канте 30 лет. Transfermarkt оценивает его в 55 миллионов евро. До этого «Челси» выигрывал Лигу чемпионов в 2012 году.

«Челси» победил «Манчестер Сити» в третьем матче подряд. Все – в разных турнирах

Вратарь «Челси» Менди отыграл девять сухих матчей в Лиге чемпионов. Это его дебютный сезон в турнире

Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
0:1
Матч завершен
Челси
Лондон
Хаверц 42
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Источник:
Официальный сайт УЕФА
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