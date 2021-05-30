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«Челси» и «Вильярреал» сыграют в матче за Суперкубок УЕФА. Игра состоится 11 августа
2 часа назад
«Челси» – победитель Лиги чемпионов сезона-2020/21. «Вильярреал» – победитель Лиги Европы сезона-2020/21.
УЕФА объявил ключевые даты по следующему сезону еврокубков:
- 11 августа – матч за Суперкубок УЕФА.
- 26 августа – жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов.
- 14 сентября – первый тур Лиги чемпионов.
«Вильярреал» впервые взял трофей. Он никогда раньше не участвовал в играх за Суперкубок УЕФА.
«Челси» во второй раз в истории выиграл Лигу чемпионов. До этого клуб играл в финале в 2008 году и побеждал в 2012-м.
Канте – лучший игрок финала Лиги чемпионов
Таким был финал Лиги чемпионов:
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