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#Суперкубок УЕФА #Лига чемпионов #Челси #Лига Европы #Вильярреал

«Челси» и «Вильярреал» сыграют в матче за Суперкубок УЕФА. Игра состоится 11 августа

2 часа назад

«Челси» – победитель Лиги чемпионов сезона-2020/21. «Вильярреал» – победитель Лиги Европы сезона-2020/21.

УЕФА объявил ключевые даты по следующему сезону еврокубков:

  • 11 августа – матч за Суперкубок УЕФА.
  • 26 августа – жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов.
  • 14 сентября – первый тур Лиги чемпионов.

«Вильярреал» впервые взял трофей. Он никогда раньше не участвовал в играх за Суперкубок УЕФА.

«Челси» во второй раз в истории выиграл Лигу чемпионов. До этого клуб играл в финале в 2008 году и побеждал в 2012-м.

Канте – лучший игрок финала Лиги чемпионов

Таким был финал Лиги чемпионов:

Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
0:1
Матч завершен
Челси
Лондон
Хаверц 42
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Официальный сайт УЕФА
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