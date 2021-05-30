«Челси» и «Вильярреал» сыграют в матче за Суперкубок УЕФА. Игра состоится 11 августа

«Челси» – победитель Лиги чемпионов сезона-2020/21. «Вильярреал» – победитель Лиги Европы сезона-2020/21.

УЕФА объявил ключевые даты по следующему сезону еврокубков:

11 августа – матч за Суперкубок УЕФА.

26 августа – жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов.

14 сентября – первый тур Лиги чемпионов.

«Вильярреал» впервые взял трофей. Он никогда раньше не участвовал в играх за Суперкубок УЕФА.

«Челси» во второй раз в истории выиграл Лигу чемпионов. До этого клуб играл в финале в 2008 году и побеждал в 2012-м.

Канте – лучший игрок финала Лиги чемпионов

Таким был финал Лиги чемпионов: