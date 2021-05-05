Манчестер Сити
Лига чемпионов
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#Манчестер Сити #Лига чемпионов

«Ман Сити» стал 9-м английским клубом, который вышел в финал Лиги чемпионов. Это рекорд для представителей одной страны

05 мая, 10:16

«Манчестер Сити» обыграл «ПСЖ» во втором полуфинальном матче ЛЧ – 2:0. Общий счет – 4:1.

«Ман Сити» стал первым финалистом Лиги чемпионов в этом сезоне. За всю историю ЛЧ и Кубка чемпионов 9 английских команд (рекорд для представителей одной страны) попадали в финал. До «Манчестер Сити» были:

1. «Ливерпуль» (победители: 1977, 1978, 1981, 1984, 2005, 2019; финалисты: 1985, 2007, 2018).

2. «Тоттенхэм» (финалист: 2019).

3. «Манчестер Юнайтед» (победители: 1968, 1999, 2008; финалисты: 2009, 2011).

4. «Челси» (победители: 2012; финалисты: 2008).

5. «Арсенал» (финалисты: 2005).

6. «Ноттингем Форест» (победители: 1979, 1980).

7. «Астон Вилла» (победители: 1982).

8. «Лидс» (финалист: 1975).

Источник:
твиттер Gracenote Live
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