Тор

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Американский супергеройский фильм 2011 г.
Режиссер
Кеннет Брана
Лента
Материалы
«Ошеломляет переход от смерти к идиотизму». Как критики оценивают фильм «Тор 4: Любовь и гром»
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#Тор
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Все сливы «Тор: Любовь и гром»: спойлеры, пересказ сюжета, сцены после титров
#Тор
Как Кристиан Бэйл готовился к роли злодея Горра в «Тор 4»: переживал о «стрингах» персонажа, подсмотрел образ в клипе Aphex Twin, носил шапку-лысину
#Кристиан Бэйл
Тор покажет голую задницу в «Любовь и гром» – об этом всегда мечтал Крис Хемсворт (и тренировал присед), но из-за этого у фильма повышен рейтинг
#Тор
Будет ли «Тор 4: Любовь и гром» показан в России и где смотреть его в русской озвучке
#Тор
«Тор: Любовь и гром» – самый короткий фильм Marvel за четыре года. И восьмой за всю историю киновселенной с длиной меньше двух часов
#Тор
Все зрители Marvel обсуждают образ Кристиана Бэйла в «Тор: Любовь и гром»: сравнивают с Волан-де-мортом и удивляются сценам в ч/б
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#Тор
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Наконец-то вышел трейлер «Тор: Любовь и гром» – внутри Guns N’ Roses, Натали Портман с молотом, летающие козлы и Стражи Галактики
#Marvel
«Тор: Любовь и гром» побил антирекорд фильмов Marvel: за 82 дня до премьеры нет ни трейлера, ни даже постеров. Как так?
#Тор