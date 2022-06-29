Все сливы «Тор: Любовь и гром»: спойлеры, пересказ сюжета, сцены после титров
В этом тексте мы пересказываем сюжет фильма «Тор 4: Любовь и гром». Делаем это на основе утечек и отзывов с премьерного показа. Если вы хотите посмотреть фильм, не зная основных деталей, учитывайте это перед чтением материала. В оформлении использованы кадры из трейлеров.
Мировые показы фильма «Тор 4: Любовь и гром» начнутся уже в июле. За последние два месяца вскрылось много отдельных деталей по сюжету. Крис Хемсворт наконец-то раздел своего Тора – он мечтал об этом десять лет. Известна и личность главного злодея Горра – его сыграет Кристиан Бэйл. Он отказался брить голову ради роли, поэтому снимался в специальном парике без волос.
В похожем материале по фильму «Доктор Стрэндж 2: В мультивселенной безумия» мы опирались на несколько вариантов сюжета. Тогда анализировали их и составляли общую картину. С фильмом «Тор 4: Любовь и гром» так не получится – здесь есть один основной сюжетный слив и несколько дополняющих деталей. Поэтому мы дополнили их комментариями и подтверждениями.
Сюжет фильма «Тор 4: Любовь и гром»
Факты о сюжете фильма «Тор 4: Любовь и гром» появились на реддите в разделе Marvel Studios Spoilers. Там собираются новости, производственные утечки и спойлеры по сюжету со всех проектов Marvel. Авторы занимаются этим уже шесть лет – с апреля 2016 года. Модераторы регулярно проверяют слитые детали фильмов и дают оценку, можно ли им верить.
Они назвали подлинным сюжет фильма «Тор 4: Любовь и гром». Действие происходит после событий «Мстителей: Финал» (2019). Напоминаем: по итогам того фильма Тор принял решение заняться поиском внутреннего спокойствия. Но о своей новой роли Хемсворт говорил: «Вы с ума сошли? Я не ухожу на пенсию. Тор еще слишком молод – ему всего 1500 лет».
Из трейлеров и других сливов мы знаем, что в новом фильме Тор будет много путешествовать. Еще он займется своим телом и потренирует навыки – с этим помогут Стражи Галактики. Через медитацию Тор решит часть внутренних проблем и справиться с депрессией. Напоминаем: в «Мстителях: Финал» Тор сначала много пил и набрал лишний вес. Здесь он будет совсем другим.
История завязана вокруг Джейн Фостер, которую играет Натали Портман. У Джейн обнаружен рак на четвертой стадии. Еще в 2020 году режиссер Тайка Вайтити подтвердил: он адаптирует в «Торе» сюжетную линию из комиксов. Портман уже снималась в фильме «Тор: Царство тьмы». Потом пропустила следующую часть – там упоминалось о расставании Джейн Фостер и Тора.
Еще одним важным персонажем станет королева Валькирия. К ней Тор обращается за помощью – и она вместе с ним и Джейн Фостер выйдет против Горра. В трейлерах Валькирия мелькала с оружием Зевса в руках. Об этом уже есть отдельные исследовательские материалы. Через этот факт и раскрывается смысл слова «гром» в названии – это оружие выковал Гефест для Зевса.
Джейн Фостер получает восстановленный молот Мьельнир и становится Могучим Тором. Сила позволяет ей бороться со злом, но одновременно истощает ее. Из-за этого рак постоянно прогрессирует. Тор, Джейн и Валькирия объединяются вместе, чтобы выступить против злодея Горра. Тот находит меч, который способен убивать богов. Герои пытаются их предупредить и спасти.
Ослабленная Джейн Фостер нигде не показывалась, но сама Натали Портман косвенно подтвердила ее болезнь. Screen Rant исследовал развитие ее персонажа и то, что происходило во время отсутствия в «Торе». Джейн и Тор расстались из-за разного образа жизни. Не виделись много лет: Джейн говорит про три-четыре года, Тор – про восемь. Это отсылка к щелчку Таноса.
В фильме «Тор 4: Любовь и гром» будет много Зевса. Это противоречивый персонаж – он отказывается слушать все предупреждения. Зевса сыграл Рассел Кроу. Так о нем рассказывал Крис Хемсворт: «У него отличное чувство юмора. Он делал все, что просил Тайка. Получилось потрясающе. Было очень весело играть с мифологией, переходя от скандинавской к греческой».
Там же могут появиться и другие боги. Отсылки к этому были даже в трейлерах фильма. Шутки завязаны вокруг второстепенных героев и мистических животных. В фильме будут два космических козла. Это стало частью троллинга Тайки Вайтити и режиссера «Стражей Галактики» Джеймса Гана. Так говорил Крис Пратт: «Он просто хотел подколоть Гана этими козлами».
Весь сюжет построен на сражении трех героев и Горра. Тот обозлен из-за потери семьи, но в конце фильма застает возрождение своей дочери. Перед собственной смертью он отказывается от дальнейшей борьбы с богами. Горр видит, что Джейн Фостер разрушает Мьельнир и умирает сама. Эта ситуация трогает его. Тор и дочь Горра объединятся – на этом и заканчивается фильм.
Семейная линия там будет одной из основных. Крис Хемсворт рассказал, что снимался в «Торе 4» вместе с детьми. В съемках фильма поучаствовали дети Тайки Вайтити, Натали Портман и Кристиана Бейла. Натали Портман вообще согласилась на роль, чтобы впечатлить детей. И не жалеет: «Очень редко мои дети говорят: «Пожалуйста, иди на работу!» Обычно все наоборот».
Collider перечислял второстепенных героев, которые будут в фильме: Звездный Лорд, Небула, Корг, Богомол, Дракс, Ракета и Грут. Комедийное настроение фильма «Тор 4: Любовь и гром» и задумок Вайтити описывал Кристиан Бейл: «Складывается чертовски удивительная вещь. Изначально он кажется трогательным, но уже через две секунды ты смеешься до упаду».
Сцены после титров в фильме «Тор 4: Любовь и гром»
Сразу несколько разных источников подтвердили количество сцен после титров. Их будет сразу две. По этому моменту мы опираемся на журналистов, инсайдеров и звезд, которые уже видели мировую премьеру в Голливуде. Она состоялась в ночь с 23 на 24 июня 2022 года. По фильму уже доступны первые отзывы (есть у Variety): люди хвалят Кристиана Бэйла и Натали Портман.
В первой сцене после титров появляется Геркулес. Зевс посылает разобраться с Тором – это отсылка к сюжету следующей части. Хотя Крис Хемсворт утверждал, что роль Тора в фильме «Тор 4: Любовь и гром» может стать для него последней. Он рассказывал о снижении энтузиазма при каждом возвращении к Тору. Если же выйдет фильм «Тор 5», то без Хемсворта он не обойдется.
Другой вариант сливов добавляет больше подробностей по Зевсу. Тот кажется расстроенным и говорит: «Они будут бояться нас». Этим подчеркивает, что люди не ценят богов и восхваляют обычных героев. Зевс жив, хотя даже трейлеры намекали на его смерть. Вторая сцена после титров показывает Джейн Фостер в Вальгалле. Там ее встречает Хеймдалль – это Идрис Эльба.
Критики отмечают веселье и романтику в фильме – там очень много комедийных отбивок. Еще они сравнили злодея Кристиана Бэйла с легендарным Джокером в исполнении Хита Леджера. Отдельно пишут и о качественных сценах после титров: «Это то, что точно нельзя пропустить». После второй сцены на экране появляются такие слова: «Тор вернется».
Больше деталей появится после полных обзоров с премеры фильма «Тор 4: Любовь и гром». Их нельзя прочитать до 5 июля. Интересно, что режиссер Вайтити продолжал работу над фильмом всего за несколько месяцев до премьеры. Так он говорил об этом весной 2022 года: «Он выходит в июле, поэтому у нас есть время до конца июня. Наверное, закончим за день до премьеры».