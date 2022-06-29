Все сливы «Тор: Любовь и гром»: спойлеры, пересказ сюжета, сцены после титров

Сюжет фильма «Тор 4: Любовь и гром»

Факты о сюжете фильма «Тор 4: Любовь и гром» появились на реддите в разделе Marvel Studios Spoilers. Там собираются новости, производственные утечки и спойлеры по сюжету со всех проектов Marvel. Авторы занимаются этим уже шесть лет – с апреля 2016 года. Модераторы регулярно проверяют слитые детали фильмов и дают оценку, можно ли им верить.

Они назвали подлинным сюжет фильма «Тор 4: Любовь и гром». Действие происходит после событий «Мстителей: Финал» (2019). Напоминаем: по итогам того фильма Тор принял решение заняться поиском внутреннего спокойствия. Но о своей новой роли Хемсворт говорил: «Вы с ума сошли? Я не ухожу на пенсию. Тор еще слишком молод – ему всего 1500 лет».

Из трейлеров и других сливов мы знаем, что в новом фильме Тор будет много путешествовать. Еще он займется своим телом и потренирует навыки – с этим помогут Стражи Галактики. Через медитацию Тор решит часть внутренних проблем и справиться с депрессией. Напоминаем: в «Мстителях: Финал» Тор сначала много пил и набрал лишний вес. Здесь он будет совсем другим.