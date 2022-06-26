Тор покажет голую задницу в «Любовь и гром» – об этом всегда мечтал Крис Хемсворт (и тренировал присед), но из-за этого у фильма повышен рейтинг
Фильм «Тор: Любовь и гром» выйдет в июле 2022 года. Мы подробно разбирали ситуацию с его показом в России. Тора в этом фильме играет актер Крис Хемсворт, а история персонажа основана на комиксах Marvel. У Тора в новой части будет одна ключевая деталь: в какой-то момент он окажется полностью обнаженным со спины. За этим – история создания образа с яркой деталью.
Почему Тор будет полностью обнаженным: это идея актера, который продвигал ее десять лет
Актер Крис Хемсворт снимался в «Торе» еще в 2011 году. Все это время он мечтал, что однажды в «Торе» появится полностью раздетый герой. Так Хемсворт об этом говорил: «Я снял рубашку и подумал: «Знаю, что такой момент подсластит образ». Через десять лет все это наконец-то произошло». Хемсворт утверждает, что действительно думал об этом все последние годы.
Создатели фильма «Тор: Любовь и гром» поддержали его желание. Режиссер Тайка Вайтити специально сделал акцент: зрители все-таки должны увидеть полноценное тело Тора. В фильме этот момент красиво вписан в сценарий. Еще в первом трейлере был кусок: Зевс сорвал костюм Тора, чтобы узнать его сущность. Там часть обнаженного тела Тора замазана пикселями.
Так Крис Хемсворт снимал рубашку в «Торе» (2011). В тот момент он и подумал, что можно полностью раздеть персонажа.
В 2022-м Тор показан с двух сторон:
Момент можно посмотреть на видео:
В конце мая этот момент стал самым воспроизводимым в трейлере фильма «Тор: Любовь и гром». Тогда же фанаты использовали программы, чтобы убрать пиксели. И троллили самого Хемсворта за эту ситуацию. Оператор Барри Идоин смеялся: «Было трудно наводить камеру на задницу Криса Хемсворта. Люди на съемочной площадке не могли сосредоточиться».
Теперь вскрылись подробности по этой сцене в самом фильме «Тор: Любовь и гром». Оказалось, что там ничего замазано не будет. Об этом рассказал сам режиссер Тайка Вайтити. Его подтверждение: «Вы получите полного Хемсворта. Крис так много работал над этим. Сделал столько приседаний! Было бы бесчеловечно, если бы я все это не показал».
Ранее Тайка Вайтити уже показывал голого Халка в предыдущем «Торе». Он называет такие моменты искусством. В фильме «Тор: Рагнарек» полностью обнаженный Халк стоял прямо перед Тором. Переднюю часть его тела видел только Тор, но зрители смотрели на Халка со спины. Та сцена стала одной из первых во вселенной Marvel с показом обнаженного тела.
«Тор: Любовь и гром» получит рейтинг PG-13. Он считается по рейтингу Американской Киноассоциации MPAA. Об этом подробно рассказывал «Кинопоиск». PG-13 означает, что детям до 13 лет просмотр нежелателен. Обычно такой рейтинг получают все фильмы Marvel, но теперь по его присвоению есть подробное объяснение. Там указана, что в фильме есть частичная нагота.
Screen Rant посчитал: это первый фильм Marvel за 14 лет, где официально прописаны слова про наготу. До этого в фильмах Marvel мелькали частично обнаженные персонажи, но их вид не учитывался для установления возрастных границ. FilmRatings объяснял детали по описанию рейтинга: фильм «Тор: Любовь и гром» получил PG-13 еще и за сцены насилия и наводящие на размышления материалы.
Хемсворт занимается с личным тренером, ходит в зал пять раз в неделю и сделал приложение для тренировок
Перед выходом нового «Тора» Вайтити не просто так рассказывал о приседаниях Хемсворта. Тот постоянно работает над собой и продвигает расширенную программу тренировок. Недавно он показывал в соцсетях силовые занятия со штангой. Еще Хемсворт специально создал приложение Centr, где выкладывает различные варианты занятий. Сам он ходит в спортзал пять раз в неделю.
Хемсворт начал усиленно заниматься именно из-за Тора – мечтал о прогрессе до идеального образа силача. В новом «Торе» актер к этому приблизился. Хемсворт говорил: «На этот раз мне посчастливилось провести достаточно времени дома, чтобы попробовать множество методов питания и тренировок. Так я попытался создать самую сильную версию себя и своего персонажа».
К каждому новому фильму Хемсворт готовится под руководством личного тренера. Они начинают занятия примерно за три месяца до съемок в фильмах Marvel. С Хемсвортом занимается тренер Люк Зокки – он уже сравнивал их работу с полноценным тренировочным лагерем. Сам Хемсворт привлек Зокки и к команде Centr. Там они вместе продумывают программы для приложения.
Еще Хемсворт любил играть в австралийский футбол, но случилась травма. Сейчас он занимается серфингом параллельно с подготовкой к съемкам. Все это уже помогало при создании образа Тора: Хемсворт хотел сделать его одновременно сильным и ловким. Этому поспособствовал уже другой человек – директор компании персональных тренеров Art of Strength Майкл Найт.