Тор покажет голую задницу в «Любовь и гром» – об этом всегда мечтал Крис Хемсворт (и тренировал присед), но из-за этого у фильма повышен рейтинг

Почему Тор будет полностью обнаженным: это идея актера, который продвигал ее десять лет

Актер Крис Хемсворт снимался в «Торе» еще в 2011 году. Все это время он мечтал, что однажды в «Торе» появится полностью раздетый герой. Так Хемсворт об этом говорил: «Я снял рубашку и подумал: «Знаю, что такой момент подсластит образ». Через десять лет все это наконец-то произошло». Хемсворт утверждает, что действительно думал об этом все последние годы.

Создатели фильма «Тор: Любовь и гром» поддержали его желание. Режиссер Тайка Вайтити специально сделал акцент: зрители все-таки должны увидеть полноценное тело Тора. В фильме этот момент красиво вписан в сценарий. Еще в первом трейлере был кусок: Зевс сорвал костюм Тора, чтобы узнать его сущность. Там часть обнаженного тела Тора замазана пикселями.

Так Крис Хемсворт снимал рубашку в «Торе» (2011). В тот момент он и подумал, что можно полностью раздеть персонажа.