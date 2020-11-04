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#Лига чемпионов #Футбол #Краснодар #Севилья

Все о матче «Севилья» – «Краснодар»: где смотреть, что почитать, о чем знать

04 ноября, 12:36

«Севилья» примет «Краснодар» в третьем туре Лиги чемпионов. Матч состоится 4 ноября, начало – в 23:00 по Москве.

«Севилья» лидирует в группе вместе с «Челси» – у них по четыре очка. «Краснодар», как и «Ренн», набрал одно. В следующем туре «Краснодар» также сыграет с «Севильей», но дома.

Турнирная таблица группового этапа Лиги чемпионов

Матч завершен
Севилья
Севилья
Ракитич 42
Эн-Несири 69
Эн-Несири 73
3:2
Матч завершен
Краснодар
Краснодар
Сулейманов 17
Берг 21

Что надо об этом знать:

• «Краснодар» и «Севилья» уже встречались в еврокубках. В сезоне-2018/19 Лиги Европы российский клуб выиграл дома 2:1, но на выезде крупно проиграл 0:3.

• «Краснодар» из последних пяти матчей в РПЛ выиграл всего один, а уступил в трех. Сейчас в таблице он идет десятым и уже на девять очков отстает от призовой тройки.

• У «Севильи» также не лучший период – всего одна победа в последних шести матчах во всех турнирах. В Примере команда не выигрывает уже месяц и занимает 16-е место, набрав семь очков в шести матчах.

• В прошлом туре ЛЧ «Севилья» минимально обыграла «Ренн» 1:0, но серьезно превзошла его по ударам – 22:2.

• Клубы из РПЛ не могут победить в этом сезоне еврокубков в групповых этапах. ЦСКА дважды сыграл вничью, «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар» идут без побед в ЛЧ.

«Краснодар»

«Севилья» – однозначный фаворит матча по мнению букмекеров. На ее победу есть коэффициент 1,24, успех «Краснодара» котируется за 16,75.

Где смотреть матч «Севилья» – «Краснодар»

Прогноз на матч «Севилья» – «Краснодар»

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