Все о матче «Севилья» – «Краснодар»: где смотреть, что почитать, о чем знать

Что надо об этом знать:

• «Краснодар» и «Севилья» уже встречались в еврокубках. В сезоне-2018/19 Лиги Европы российский клуб выиграл дома 2:1, но на выезде крупно проиграл 0:3.

• «Краснодар» из последних пяти матчей в РПЛ выиграл всего один, а уступил в трех. Сейчас в таблице он идет десятым и уже на девять очков отстает от призовой тройки.

• У «Севильи» также не лучший период – всего одна победа в последних шести матчах во всех турнирах. В Примере команда не выигрывает уже месяц и занимает 16-е место, набрав семь очков в шести матчах.

• В прошлом туре ЛЧ «Севилья» минимально обыграла «Ренн» 1:0, но серьезно превзошла его по ударам – 22:2.

• Клубы из РПЛ не могут победить в этом сезоне еврокубков в групповых этапах. ЦСКА дважды сыграл вничью, «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар» идут без побед в ЛЧ.