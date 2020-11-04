Все о матче «Севилья» – «Краснодар»: где смотреть, что почитать, о чем знать
«Севилья» примет «Краснодар» в третьем туре Лиги чемпионов. Матч состоится 4 ноября, начало – в 23:00 по Москве.
«Севилья» лидирует в группе вместе с «Челси» – у них по четыре очка. «Краснодар», как и «Ренн», набрал одно. В следующем туре «Краснодар» также сыграет с «Севильей», но дома.
Что надо об этом знать:
• «Краснодар» и «Севилья» уже встречались в еврокубках. В сезоне-2018/19 Лиги Европы российский клуб выиграл дома 2:1, но на выезде крупно проиграл 0:3.
• «Краснодар» из последних пяти матчей в РПЛ выиграл всего один, а уступил в трех. Сейчас в таблице он идет десятым и уже на девять очков отстает от призовой тройки.
• У «Севильи» также не лучший период – всего одна победа в последних шести матчах во всех турнирах. В Примере команда не выигрывает уже месяц и занимает 16-е место, набрав семь очков в шести матчах.
• В прошлом туре ЛЧ «Севилья» минимально обыграла «Ренн» 1:0, но серьезно превзошла его по ударам – 22:2.
• Клубы из РПЛ не могут победить в этом сезоне еврокубков в групповых этапах. ЦСКА дважды сыграл вничью, «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар» идут без побед в ЛЧ.
«Севилья» – однозначный фаворит матча по мнению букмекеров. На ее победу есть коэффициент 1,24, успех «Краснодара» котируется за 16,75.
Где смотреть матч «Севилья» – «Краснодар»
Прогноз на матч «Севилья» – «Краснодар»
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