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Где смотреть матч «Севилья» – «Краснодар»
04 ноября, 11:20
4 ноября «Севилья» примет «Краснодар» в третьем туре Лиги чемпионов. Начало матча – в 23:00 по Москве.
Прямая трансляция запланирована на канале «Матч ТВ». Начало – в 22:55.
- Ранее «Краснодар» и «Севилья» дважды играли на групповом этапе Лиги Европы-2018/19. Российский клуб победил 2:1 дома, но уступил 0:3 в гостях.
- «Краснодару» не поможет Кабелла, под вопросом участие Вандерсона и Классона.
- «Севилья» и «Челси» лидируют в группе с четырьмя очками, у «Краснодара» и «Ренна» – по одному.
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