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#Лига чемпионов #Футбол #Краснодар #Севилья

Где смотреть матч «Севилья» – «Краснодар»

04 ноября, 11:20

4 ноября «Севилья» примет «Краснодар» в третьем туре Лиги чемпионов. Начало матча – в 23:00 по Москве.

Прямая трансляция запланирована на канале «Матч ТВ». Начало – в 22:55.

Матч завершен
Севилья
Севилья
Ракитич 42
Эн-Несири 69
Эн-Несири 73
3:2
Матч завершен
Краснодар
Краснодар
Сулейманов 17
Берг 21
  • Ранее «Краснодар» и «Севилья» дважды играли на групповом этапе Лиги Европы-2018/19. Российский клуб победил 2:1 дома, но уступил 0:3 в гостях.
  • «Краснодару» не поможет Кабелла, под вопросом участие Вандерсона и Классона.
  • «Севилья» и «Челси» лидируют в группе с четырьмя очками, у «Краснодара» и «Ренна» – по одному.
Как начался тур
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