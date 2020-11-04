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#Лига чемпионов #Футбол #Краснодар #Севилья

Прогноз на матч «Севилья» – «Краснодар»

04 ноября, 11:35

«Севилья» сыграет дома с «Краснодаром» в третьем туре Лиги чемпионов.

Что известно о букмекерских котировках:

  • «Севилья» – фаворит, ее победа котируется за 1,24. В «Краснодар» букмекеры не верят – победа за 16,75.
  • Ничья – 7,4.

И еще несколько вариантов:

  • На «Краснодар» с форой +2 можно поставить за 1,78.
  • Букмекеры ждут голевого матча – на три и больше голов готов коэффициент 1,61.
  • Если у «Краснодара» будет больше желтых карточек, то сыграет коэффициент 1,78.
  • Гол Лукаса Окампоса идет за 1,87, Маркуса Берга – за 3,45.

«Мы не можем рассчитывать на 5-6 своих ключевых футболистов. Это накладывает определенный отпечаток, не так мы мечтали начать Лигу чемпионов», – расстроен главный тренер Мурад Мусаев. «Краснодару» не поможет Кабелла, под вопросом участие Вандерсона и Классона.

«Краснодар» создан для победы в чемпионате России. Он начал сезон не так хорошо, но у него приличный подбор футболистов, построенный на единой командной работе», – похвалил соперника тренер «Севильи» Хулен Лопетеги.

Матч «Севилья» – «Краснодар» состоится 4 ноября и начнется в 23:00 по Москве.

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