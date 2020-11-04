Прогноз на матч «Севилья» – «Краснодар»

«Севилья» сыграет дома с «Краснодаром» в третьем туре Лиги чемпионов.

Что известно о букмекерских котировках:

«Севилья» – фаворит, ее победа котируется за 1,24. В «Краснодар» букмекеры не верят – победа за 16,75.

Ничья – 7,4.

И еще несколько вариантов:

На «Краснодар» с форой +2 можно поставить за 1,78.

Букмекеры ждут голевого матча – на три и больше голов готов коэффициент 1,61.

Если у «Краснодара» будет больше желтых карточек, то сыграет коэффициент 1,78.

Гол Лукаса Окампоса идет за 1,87, Маркуса Берга – за 3,45.

«Мы не можем рассчитывать на 5-6 своих ключевых футболистов. Это накладывает определенный отпечаток, не так мы мечтали начать Лигу чемпионов», – расстроен главный тренер Мурад Мусаев. «Краснодару» не поможет Кабелла, под вопросом участие Вандерсона и Классона.

«Краснодар» создан для победы в чемпионате России. Он начал сезон не так хорошо, но у него приличный подбор футболистов, построенный на единой командной работе», – похвалил соперника тренер «Севильи» Хулен Лопетеги.

Матч «Севилья» – «Краснодар» состоится 4 ноября и начнется в 23:00 по Москве.