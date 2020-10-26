Хабиб – Гейджи
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Хабиб Нурмагомедов
Джастин Гейджи
РЕН ТВ: бой Хабиб – Гейджи посмотрели почти 11 миллионов человек
4 часа назад
Канал вывесил статистические данные трансляции поединка между Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гейджи на UFC 254:
- Зрителей было более 10,8 миллионов.
- Канал занял первое место в рейтинге среди российских в категории 25-54 лет.
- Целевая аудитория по стране в категории 25-54 – 19,2%, доля мужчин – 25,7%.
Перед боем официальный сайт канала был перегружен и не работал.
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