РЕН ТВ: бой Хабиб – Гейджи посмотрели почти 11 миллионов человек

Канал вывесил статистические данные трансляции поединка между Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гейджи на UFC 254:

Зрителей было более 10,8 миллионов.

Канал занял первое место в рейтинге среди российских в категории 25-54 лет.

Целевая аудитория по стране в категории 25-54 – 19,2%, доля мужчин – 25,7%.

Перед боем официальный сайт канала был перегружен и не работал.