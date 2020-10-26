Хабиб – Гейджи
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UFC 254
Хабиб Нурмагомедов
Джастин Гейджи
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#Хабиб – Гейджи #Хабиб Нурмагомедов #MMA #UFC 254 #Джастин Гейджи #UFC

РЕН ТВ: бой Хабиб – Гейджи посмотрели почти 11 миллионов человек

4 часа назад

Канал вывесил статистические данные трансляции поединка между Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гейджи на UFC 254:

  • Зрителей было более 10,8 миллионов.
  • Канал занял первое место в рейтинге среди российских в категории 25-54 лет.
  • Целевая аудитория по стране в категории 25-54 – 19,2%, доля мужчин – 25,7%.

Перед боем официальный сайт канала был перегружен и не работал.

Все о главном бое
Каким был последний бой в карьере Хабиба
Разбираем бой Хабиб – Гейджи пошагово. Гейджи нанес больше ударов и целился в больную ногу, но Хабиб накинул треугольник
💧 Слезы Хабиба – главная эмоция года
Прощальная речь Хабиба
Махачкала не спит, гудит и танцует. Весь город на улицах празднует победу Хабиба
Сколько Хабиб заработал за бой с Гейджи
Хабиб выходил на бои под песню о Дагестане – там про любовь к природе и обычаям и гордость за народ
Мама Хабиба помогала сиротам и хотела, чтобы сын вместо борьбы занимался учебой: «Оставьте в покое моего мальчика»
Что Хабиб будет делать после завершения карьеры: станет тренером, раскрутит бизнес, займется сельским хозяйством
Что такое рейтинг бойцов UFC вне весовых категорий? Как он считается? Почему Хабиб там не первый?
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