Конор Макгрегор
UFC 254
UFC
Хабиб Нурмагомедов
Хабиб – Гейджи
Конор поздравил Хабиба с победой. И выразил соболезнования из-за смерти отца
15 часов назад
Хабиб Нурмагомедов победил Джастина Гейджи на UFC 254. Все закончилось во втором раунде, где Хабиб исполнил треугольник.
Сразу после этого боя Хабиб заплакал, а потом объявил о завершении карьеры.
Конор Макгрегор отреагировал на это в твиттере: «Хорошее выступление, Хабиб. Еще раз выражаю тебе уважение. Прими соболезнования из-за утраты отца. Тебе и всей твоей семье. С уважением, Макгрегоры».
Абдулманап Нурмагомедов умер 3 июля 2020 года. В день смерти Макгрегор писал: «Потеря отца, тренера и преданного сторонника спорта. Соболезную, покойся с миром, Абдулманап Нурмагомедов».
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