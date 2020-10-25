Конор поздравил Хабиба с победой. И выразил соболезнования из-за смерти отца

Хабиб Нурмагомедов победил Джастина Гейджи на UFC 254. Все закончилось во втором раунде, где Хабиб исполнил треугольник.

Сразу после этого боя Хабиб заплакал, а потом объявил о завершении карьеры.

Конор Макгрегор отреагировал на это в твиттере: «Хорошее выступление, Хабиб. Еще раз выражаю тебе уважение. Прими соболезнования из-за утраты отца. Тебе и всей твоей семье. С уважением, Макгрегоры».