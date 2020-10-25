Конор Макгрегор
UFC 254
UFC
Хабиб Нурмагомедов
Хабиб – Гейджи
Поделиться:
Комментарии:
0
#Конор Макгрегор #Хабиб Нурмагомедов #Хабиб – Гейджи #UFC 254 #UFC

Конор поздравил Хабиба с победой. И выразил соболезнования из-за смерти отца

15 часов назад

Хабиб Нурмагомедов победил Джастина Гейджи на UFC 254. Все закончилось во втором раунде, где Хабиб исполнил треугольник.

Сразу после этого боя Хабиб заплакал, а потом объявил о завершении карьеры.

Конор Макгрегор отреагировал на это в твиттере: «Хорошее выступление, Хабиб. Еще раз выражаю тебе уважение. Прими соболезнования из-за утраты отца. Тебе и всей твоей семье. С уважением, Макгрегоры».

Абдулманап Нурмагомедов умер 3 июля 2020 года. В день смерти Макгрегор писал: «Потеря отца, тренера и преданного сторонника спорта. Соболезную, покойся с миром, Абдулманап Нурмагомедов».

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Главное о бое и турнире
💧 Слезы Хабиба – главная эмоция года
Каким был последний бой в карьере Хабиба
Прощальная речь Хабиба
Сколько Хабиб заработал за бой с Гейджи
Хабиб выходил на бои под песню о Дагестане – там про любовь к природе и обычаям и гордость за народ
Что Хабиб будет делать после завершения карьеры: станет тренером, раскрутит бизнес, займется сельским хозяйством
Махачкала не спит, гудит и танцует. Весь город на улицах празднует победу Хабиба
👟 Боец UFC выпил пиво из кроссовки, празднуя победу. Это австралийская традиция
Нокаут за 18 секунд – главная сенсация UFC 254. Его исполнил Хэйвс по прозвищу «Мегатрон»
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Конор Макгрегор
#Хабиб Нурмагомедов
#Хабиб – Гейджи
#UFC 254
#UFC