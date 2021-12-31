35 светлых историй года

Это (снова) был тяжелый год. Вокруг слишком много депрессивных новостей, ограничений, заболеваний, отмен, запретных списков, потерь, цензуры, грусти, страха.

В такие моменты хочется иметь противовес с добром, чтобы знать: мир еще состоит не только из плохих событий. Для этого мы собрали кучу приятных, милых и радостных историй, которые случались в 2021 году. В уходящем году тоже было хорошее.

1. В 2002 году родители Дэвида Бекхэма развелись после 32 лет брака – тогда он обвинил в этом отца. Их отношения нормализовались только через несколько лет, когда у Теда Бекхэма случился инсульт. Сейчас все хорошо: в 73 года (да-да) отец снова женился, а Бекхэм стал шафером на его свадьбе.

2. Вратарь Том Хитон – воспитанник «Манчестер Юнайтед», который не провел за клуб ни одного матча. В 2010 году после шести лет без практики Хитон отправился в тур по английским командам и вернулся через 11 лет. Бам: дебютный выход на замену в Лиге чемпионов. В 35 лет!

3. «Зенит» вышел на матч против «Ростова» с бездомными собаками на руках. Защитник Дмитрий Чистяков, который очень любит животных, планировал забрать самую большую к себе домой.