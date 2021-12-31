35 светлых историй года
Это (снова) был тяжелый год. Вокруг слишком много депрессивных новостей, ограничений, заболеваний, отмен, запретных списков, потерь, цензуры, грусти, страха.
В такие моменты хочется иметь противовес с добром, чтобы знать: мир еще состоит не только из плохих событий. Для этого мы собрали кучу приятных, милых и радостных историй, которые случались в 2021 году. В уходящем году тоже было хорошее.
1. В 2002 году родители Дэвида Бекхэма развелись после 32 лет брака – тогда он обвинил в этом отца. Их отношения нормализовались только через несколько лет, когда у Теда Бекхэма случился инсульт. Сейчас все хорошо: в 73 года (да-да) отец снова женился, а Бекхэм стал шафером на его свадьбе.
2. Вратарь Том Хитон – воспитанник «Манчестер Юнайтед», который не провел за клуб ни одного матча. В 2010 году после шести лет без практики Хитон отправился в тур по английским командам и вернулся через 11 лет. Бам: дебютный выход на замену в Лиге чемпионов. В 35 лет!
3. «Зенит» вышел на матч против «Ростова» с бездомными собаками на руках. Защитник Дмитрий Чистяков, который очень любит животных, планировал забрать самую большую к себе домой.
4. Фанат «Брондбю» не улетел домой после матча против «Рейнджерс» и застрял в чужой стране, но болельщики собрали деньги на обратный билет и массово поддержали.
5. Жозе Моуринью обещал купить кроссовки 18-летнему нападающему, если тот забьет, но вышло мощнее – дубль против «Дженоа». Кроссовки были уже на следующее утро – done!
6. Супергерои из АПЛ. Когда в двух разных матчах у болельщиков на трибунах случились сердечные приступы, Маркос Алонсо из «Челси» и Серхио Регилон и Эрик Дайер из «Тоттенхэма» первыми отреагировали с поля и позвали врачей. Болельщиков спасли.
7. Альваро Мората забил Швеции и вывел Испанию на ЧМ-2022. Победный гол отпраздновал со звездой в руках – это подарок от мальчика с опухолью мозга.
8. Польская метательница копья Мария Андрейчик продала серебряную медаль Олимпиады-2020, чтобы оплатить операцию восьмилетнему мальчику с пороком сердца. Сеть польских супермаркетов выкупила медаль и вернула ее обратно.
9. Горан Пандев впервые сыграл за Северную Македонию на Евро в 37 лет. Он же вывел ее туда, а потом забил первый гол на турнире. Когда возраст не мешает оставаться главным героем страны.
10. «Уэймут» проиграл «Челси» в товарищеском матче 0:13, но не особо расстроился: после игры Томас Тухель жал соперникам руки и вместе с ними разбирал ошибки.
11. Юрий Семин грустно ушел из «Локомотива», но появился на матче против «Галатасарая», чтобы забрать серебряную медаль РПЛ. Дальше – красивый жест: медаль отправилась к пацану на трибуне, который пришел в майке «Юрий Палыч – наше все».
12. Кристиан Эриксен на Евро-2020 смял футбол и подвесил над всеми один вопрос – что дальше? После остановки сердца Эриксен перенес операцию, ушел из «Интера» и, кажется, продолжит карьеру. Главное – сохранил собственную жизнь.
Как дела у Эриксена: он уже тренируется в Дании в родном клубе, но пока живет с дефибриллятором
13. «Сибирь» обещала передать в приют по 10 кг корма для бездомных животных за каждую забитую шайбу в матче против «Торпедо». Не забила и проиграла 0:3 – но все равно закупила 40 кг и собрала больше 50 тысяч рублей на продаже фотокарточек, где хоккеисты держат на руках животных.
14. Елизавета Туктамышева впервые за шесть лет выиграла серебро чемпионата мира, а потом расплакалась. Серебро, которое важнее золота. В 25 лет она соперничает с соперницами, которые младше ее на 6-7 лет, и сохраняет уровень. История про старание, веру и силу.
15. Андреа Белотти из «Торино» в матче против «Аталанты» при счете 0:3 упал перед штрафной площадью, но показал, что нарушения не было. Судья отменил желтую карточку для фолившего игрока, хотя сохранил право на штрафной удар. Белотти не пробил, а просто катнул мяч вратарю соперника. Капитан.
16. «Аякс» после чемпионства расплавил кубок на 42 тысячи кусочков, а потом подарил их всем владельцам абонементов.
17. «Манчестер Юнайтед» уволил Уле-Гуннара Сульшера, но записал с ним доброе видеоинтервью. Просто посмотрите: слезы, грусть и уважение.
18. Авиамеханик Эрвин Тумири выжил в разбившемся самолете «Шапекоэнсе». Чудо повторилось через пять лет, когда он спасся в перевернувшемся автобусе. В двух авариях погибли 83 человека.
19. Марио Манджукич пропустил месяц из-за травм в «Милане» и отказался от зарплаты. Клуб отправил эти деньги на благотворительность. Манджукич летом завершил карьеру, а уже в ноябре вошел в тренерский штаб сборной Хорватии.
20. Объятия Марии Ласицкене и украинки Ярославы Магучих – главный скандал Олимпиады-2020, но и уважение, которое выше политики.
21. Школьник из России так душевно делал видео об Эльдоре Шомуродове (даже записывал ролики в стихах), что «Дженоа» организовал им интервью.
22. Румынский судья после матча подождал Эрлинга Холанда в подтрибунке и попросил автограф, чтобы продать его на аукционе. Деньги пойдут на помощь людям с аутизмом. Он занимается благотворительностью уже пять лет: собирает ценные вещи из футбольного мира и продает их на аукционах.
23. В перерыве матча «Бетис» – «Реал Сосьедад» болельщики «Бетиса» выкинули на поле около 19 тысяч мягких игрушек. Это благотворительная акция – так они собирают игрушки в детские дома. Выглядит чрезвычайно мило:
24. Айса Хургунова из Калмыкии выиграла конкурс для начинающих журналистов от оргкомитета Евро-2020 и написала статью о любимом футболисте – Фернандо Торресе. Девушка страдает ДЦП и напечатала текст пальцем ноги. Торрес был настолько тронут, что записал Айсе видео.
25. Вратарь в третьем немецком дивизионе обещал девушке забить гол. Прибежал на последних минутах, забил и сравнял счет – а потом показал сердечко на трибуны. Обещание выполнено.
26. Самые искренние эмоции – от игрока, который обрадовался вызову в сборную Турции. Ураганный забег на входе базы с телефоном в руке перед охранником.
27. После матча с «Бешикташем» Холанд давал интервью в микст-зоне – и тут неожиданный врыв: подбегает Джуд Беллингхем и целует его в щеку. От счастья: в той игре «Боруссия» победила 2:1, а Холанд и Беллингхем забили по голу.
28. Объявление о трансфере Эльдора Шомуродова в «Рому» помогло найти пропавшую девочку из Польши. «Рома» дополняет трансферные презентации фотографиями пропавших детей со всего мира и оставляет контакты благотворительных организаций. Девочка из Польши стала 12-м ребенком, которого «Рома» помогла найти.
29. Перед началом матча с «Ахматом» Георгий Джикия заметил на поле мотылька. Не раздавил, а аккуратно поднял и донес до бровки, где мотылька положили в совок и унесли за пределы поля. Все жизни важны.
30. Ямайский бегун Ханс Парчмент потерялся в Токио во время Олимпиады. Сел не на тот автобус, опаздывал на старт и был без денег. Волонтерка Тиана заняла ему денег, и он успел – да так, что аж взял золото. Потом он нашел Тиану, вернул деньги, сфоткался и подарил форму. А министр туризма Ямайки позвал ее в гости на остров.
31. Во время отпуска капитан «Вольфсбурга» Жозуа Гилавоги поехал в Гвинею. Не отдыхать, а строить приют для детей сирот. Гивалоги выделил на это деньги и сам работал на стройплощадке: да-да, возил тачку и заливал цемент.
32. Маурисио Почеттино приехал на предсезонку «Уотфорда», чтобы поздравить Дэнни Роуза с днем рождения. Они уже давно не в «Тоттенхэме», но до сих пор дружат. Бывшие одноклубники подтверждают: «Они как отец и сын».
33. После победы над «Ливерпулем» вратарь «Реала» выложила твит из двух фотографий: на одной Марко Асенсио из мужской команды празднует гол, на второй – она похожим жестом радуется. И подписала: «Та же страсть!» Но ее засмеяли, и она удалила твит.
Но тут ее поддержали. Первым это сделал Асенсио: выложил те же фото с той же подписью. Потом к флэшмобу присоединились другие игроки «Реала», после – другие клубы (даже «Барселона») и сборные. Все, чтобы показать: мужчины и женщины испытывают одну страсть к футболу.
34. Болельщик «Зенита» Александр Сафонов – инвалид с детства, который живет с 70-летней мамой и работает на компьютере с помощью ног. Чтобы заработать, он ведет группу в ВК, где рассказывает о блюдах русской кухни.
Сафонов написал в «Зенит» и попросил рассказать о ней, чтобы увеличить количество подписчиков и потом получать деньги от рекламы. «Зенит» не отказал. Сейчас в группе больше 40 тысяч подписчиков.
35. Одно из самых трогательных видео года – Александр Зинченко вместе с супругой узнают пол будущего ребенка.