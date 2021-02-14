Футбол
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#Футбол

Когда спорт = любовь ♥ ️

час назад
Все фото: GES-Sportfoto/Dpa/AFLO/Sven Simon/www.imago-images.de/imago sportfotodienst/Maksim Konstantinov/CTK ZUMAPRESS.com/Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
У каждого – своя любовь
Зацените инстаграм итальянской художницы. Тут про любовь к футболу и России
Ельцин + теннис = культовая любовь. Он играл сам, подсадил политиков, знал всех молодых, развил индустрию в России
Тот самый матч Хорватии и Англии – любовь и счастье для каждого россиянина
Шахматы – любовь Трента из «Ливерпуля». Играет везде и продержался против гроссмейстера лучше, чем Билл Гейтс
Домашняя любовь Роналду – бинго (это игра вроде лото). Оно помогло завести друзей и подтянуть английский
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