Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Рияд Марез
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Илкай Гюндоган
Александр Кокорин
Александр Головин
Алексей Миранчук
Лоренцо Инсинье
Артем Дзюба
Квинси Промес
Неймар Да Силва
Россия
Нидерланды
Кения
Белоруссия
Китай
Франция
Португалия
Англия
Ирландия
Германия
Испания
Ливерпуль
Спартак
Барселона
Зенит
ЦСКА
Бавария
Локомотив
Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед
Краснодар
Тамбов
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Комментарии:
0
Футбол
Поделиться:
Комментарии:
0
#Футбол
Когда спорт = любовь ♥ ️
час назад
Все фото: GES-Sportfoto/Dpa/AFLO/Sven Simon/www.imago-images.de/imago sportfotodienst/Maksim Konstantinov/CTK ZUMAPRESS.com/Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
У каждого – своя любовь
Зацените инстаграм итальянской художницы. Тут про любовь к футболу и России
Ельцин + теннис = культовая любовь. Он играл сам, подсадил политиков, знал всех молодых, развил индустрию в России
Тот самый матч Хорватии и Англии – любовь и счастье для каждого россиянина
Шахматы – любовь Трента из «Ливерпуля». Играет везде и продержался против гроссмейстера лучше, чем Билл Гейтс
Домашняя любовь Роналду – бинго (это игра вроде лото). Оно помогло завести друзей и подтянуть английский
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Футбол