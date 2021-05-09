Вулверхэмптон

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Запасные
Тренерский состав
События
Матч окончен 2:1
90'
Желтая карточка
ГОЛ! 2:1
90'
85'
Желтая карточка
Желтая карточка
83'
Желтая карточка
80'
78'
Замена
ГОЛ! 1:1
76'
Замена
69'
Замена
61'
58'
58'
Замена
53'
Красная карточка
Конец первого тайма (0:1)
13'
ГОЛ! 0:1
Начало матча
Прошлые матчи
Новости
23 сентября 2020, 15:01
20 сентября 2020, 19:00
19 сентября 2020, 23:30
26 декабря 2020, 16:33