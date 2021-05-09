Вулверхэмптон - Брайтон & Хов: 09 мая 2021 смотреть онлайн

Матч завершен
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Траоре 76
Гиббз-Уайт 90
2:1

Вулверхэмптон - Брайтон & Хов: 09 мая 2021 смотреть онлайн

Матч завершен
Брайтон & Хов
Брайтон & Хов
Данк 13
АПЛ, 35 тур

АПЛ,

35 тур

Англия
9 мая 2021, 14:00 МСК
9.05.2021, 14:00 МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
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Составы

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Вулверхэмптон
мин
11
Патрисиу
Руй Патрисиу
90
3
Айт Нури
Райан Айт Нури
90
16
Коди
Конор Коди
90
49
Килман
Макс Килман
90
2
Хувер
Ки-Яна Хувер
90
28
Моутинью
Жоао Моутинью
90
8
Рубен Невеш
Рубен Невеш
61
18
Гиббз-Уайт
Морган Гиббз-Уайт
90'
90'
90
20
Витинья
Витинья
90
10
Поденсе
Даниэль Поденсе
69
17
Силва
Фабиу Силва
90
Запасные
21
Радди
Джон Радди
-
22
Семеду
Нельсон Семеду
-
42
Ричардс
Льюис Ричардс
-
32
Дендокер
Леандер Дендокер
-
27
Сайсс
Ромен Сайсс
-
39
Кандл
Люк Кандл
-
37
Траоре
Адама Траоре
76'
29
12
Виллиан Жозе
Виллиан Жозе
21
60
Корбяну
Тео Корбяну
-
Тренерский состав
Нуну Эшпириту Санту
Брайтон & Хов
мин
26
Санчес
Роберт Санчес
90
33
Берн
Дэн Берн
90
5
Данк
Льюис Данк
13'
13'
90
4
Уэбстер
Адам Уэбстер
90
3
Уайт
Бен Уайт
90
11
Троссард
Леандро Троссард
58
13
Гросс
Паскаль Гросс
90
8
Биссума
Ив Биссума
90
16
Джаханбакш
Алиреза Джаханбакш
58
18
Уэлбек
Дэнни Уэлбек
78
9
Мопе
Нил Мопе
90
Запасные
23
Стил
Джейсон Стил
-
24
Проппер
Дэйви Проппер
-
17
Альсате
Стивен Альсате
-
10
Мак Аллистер
Алексис Мак Аллистер
32
15
Модер
Якуб Модер
32
19
Искьердо
Хосе Искьердо
-
22
Тау
Перси Тау
-
7
Коннолли
Аарон Коннолли
-
29
Зекири
Анди Зекири
12
Тренерский состав
Грэм Поттер

События

Матч окончен 2:1
90'
Желтая карточка
Ив Биссума
ГОЛ! 2:1
Морган Гиббз-Уайт
90'
85'
Желтая карточка
Роберт Санчес
Желтая карточка
Конор Коди
83'
Желтая карточка
Макс Килман
80'
78'
Замена
Анди Зекири
Дэнни Уэлбек
ГОЛ! 1:1
Адама Траоре
76'
Замена
Виллиан Жозе
Даниэль Поденсе
69'
Замена
Адама Траоре
Рубен Невеш
61'
58'
Замена
Алексис Мак Аллистер
Алиреза Джаханбакш
58'
Замена
Якуб Модер
Леандро Троссард
53'
Красная карточка
Льюис Данк
Конец первого тайма (0:1)
13'
ГОЛ! 0:1
Льюис Данк
Начало матча

Прошлые матчи

09.05.2021 09 мая 2021 вс 14:00
Вулверхэмптон
2 : 1
Брайтон & Хов
09.05.2021 09 мая 2021 вс 14:00
Вулверхэмптон
2
Брайтон & Хов
1
02.01.2021 02 янв. 2021 сб 20:30
Брайтон & Хов
3 : 3
Вулверхэмптон
02.01.2021 02 янв. 2021 сб 20:30
Брайтон & Хов
3
Вулверхэмптон
3
07.03.2020 07 марта 2020 сб 18:00
Вулверхэмптон
0 : 0
Брайтон & Хов
07.03.2020 07 марта 2020 сб 18:00
Вулверхэмптон
0
Брайтон & Хов
0
08.12.2019 08 дек. 2019 вс 19:30
Брайтон & Хов
2 : 2
Вулверхэмптон
08.12.2019 08 дек. 2019 вс 19:30
Брайтон & Хов
2
Вулверхэмптон
2
20.04.2019 20 апр. 2019 сб 17:00
Вулверхэмптон
0 : 0
Брайтон & Хов
20.04.2019 20 апр. 2019 сб 17:00
Вулверхэмптон
0
Брайтон & Хов
0
27.10.2018 27 окт. 2018 сб 17:00
Брайтон & Хов
1 : 0
Вулверхэмптон
27.10.2018 27 окт. 2018 сб 17:00
Брайтон & Хов
1
Вулверхэмптон
0

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