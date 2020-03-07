Матч завершен
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
0:0
Матч завершен
Брайтон & Хов
Брайтон & Хов
АПЛ, 29 тур

АПЛ,

29 тур

Англия
7 марта 2020, 18:00 МСК
7.03.2020, 18:00 МСК
суббота
Андре Марринер
Андре Марринер
Главный Судья
Составы
Вулверхэмптон
мин
11
Патрисиу
Руй Патрисиу
90
8
Моутинью
Жоао Моутинью
90
2
Доэрти
Мэтт Доэрти
90
15
Боли
Вилли Боли
90
16
Коди
Конор Коди
90
9
Хименес
Рауль Хименес
90
32
Дендокер
Леандер Дендокер
90
8
Рубен Невеш
Рубен Невеш
64
27
Сайсс
Ромен Сайсс
90
18
Жота
Диогу Жота
74
29
Винагре
Рубен Винагре
90
Запасные
21
Радди
Джон Радди
49
Килман
Макс Килман
59
Буур
Оскар Буур
66
Жордау
Бруну Жордау
37
Траоре
Адама Траоре
10
Поденсе
Даниэль Поденсе
30
Нету
Педру Нету
Брайтон & Хов
мин
22
Монтойя
Мартин Монтойя
90
18
Моуй
Аарон Моуй
89
33
Берн
Дэн Берн
90
24
Проппер
Дэйви Проппер
90
11
Троссард
Леандро Троссард
82
1
Райан
Мэтью Райан
90
5
Данк
Льюис Данк
90
20
Мач
Солли Мач
80
7
Мопе
Нил Мопе
90
15
Уэбстер
Адам Уэбстер
90
8
Биссума
Ив Биссума
90
Запасные
27
Баттон
Дэвид Баттон
22
Даффи
Шейн Даффи
13
Гросс
Паскаль Гросс
6
Стивенс
Дейл Стивенс
9
Джаханбакш
Алиреза Джаханбакш
10
Мак Аллистер
Алексис Мак Аллистер
17
Мюррэй
Гленн Мюррэй