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Вулверхэмптон VS Брайтон & Хов
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Вулверхэмптон - Брайтон & Хов: 20 апреля 2019 смотреть онлайн
Матч завершен
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
0:0
Вулверхэмптон - Брайтон & Хов: 20 апреля 2019 смотреть онлайн
Матч завершен
Брайтон & Хов
Брайтон & Хов
АПЛ, 35 тур
АПЛ,
35 тур
Англия
20 апр. 2019, 17:00 МСК
20.04.2019, 17:00 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Составы
Вулверхэмптон
мин
11
Патрисиу
Руй Патрисиу
90
28
Моутинью
Жоао Моутинью
90
2
Доэрти
Мэтт Доэрти
90
15
Боли
Вилли Боли
90
16
Коди
Конор Коди
90
5
Беннетт
Райан Беннетт
90
19
Кастро
Хонни Кастро
90
8
Рубен Невеш
Рубен Невеш
90
18
Жота
Диогу Жота
90
17
Гиббз-Уайт
Морган Гиббз-Уайт
90
9
Хименес
Рауль Хименес
90
Запасные
21
Радди
Джон Радди
-
29
Винагре
Рубен Винагре
-
32
Дендокер
Леандер Дендокер
-
27
Сайсс
Ромен Сайсс
-
7
Иван Кавалейру
Иван Кавалейру
-
37
Траоре
Адама Траоре
-
10
Кошта
Элдер Кошта
-
Брайтон & Хов
мин
1
Райан
Мэтью Райан
90
3
Бонг
Гаэтан Бонг
90
4
Даффи
Шейн Даффи
90
5
Данк
Льюис Данк
90
2
Бруно
Бруно
90
13
Гросс
Паскаль Гросс
90
24
Проппер
Дэйви Проппер
90
6
Стивенс
Дейл Стивенс
90
20
Мач
Солли Мач
90
17
Мюррэй
Гленн Мюррэй
90
19
Искьердо
Хосе Искьердо
90
Запасные
27
Баттон
Дэвид Баттон
-
33
Берн
Дэн Берн
-
7
Каял
Бирам Каял
-
16
Джаханбакш
Алиреза Джаханбакш
-
30
Бернардо
Бернардо
-
9
Локадия
Юрген Локадия
-
10
Андоне
Флорин Андоне
-
События
Матч окончен 0:0
32'
Желтая карточка
Дейл Стивенс
Прошлые матчи
02.01.2021
02 янв. 2021
сб
20:30
Брайтон & Хов
3 : 3
Вулверхэмптон
02.01.2021
02 янв. 2021
сб
20:30
Брайтон & Хов
3
Вулверхэмптон
3
07.03.2020
07 марта 2020
сб
18:00
Вулверхэмптон
0 : 0
Брайтон & Хов
07.03.2020
07 марта 2020
сб
18:00
Вулверхэмптон
0
Брайтон & Хов
0
08.12.2019
08 дек. 2019
вс
19:30
Брайтон & Хов
2 : 2
Вулверхэмптон
08.12.2019
08 дек. 2019
вс
19:30
Брайтон & Хов
2
Вулверхэмптон
2
20.04.2019
20 апр. 2019
сб
17:00
Вулверхэмптон
0 : 0
Брайтон & Хов
20.04.2019
20 апр. 2019
сб
17:00
Вулверхэмптон
0
Брайтон & Хов
0
27.10.2018
27 окт. 2018
сб
17:00
Брайтон & Хов
1 : 0
Вулверхэмптон
27.10.2018
27 окт. 2018
сб
17:00
Брайтон & Хов
1
Вулверхэмптон
0
Новости
Игрок «Вулверхэмптона» следил за родами жены по FaceTime. И неизвестно, когда он увидит ребенка вживую (причина – британский штамм)
1
#Рубен Невеш
06 марта, 12:51
1
Все трансферы последнего дня. «Ливерпуль» получил двух защитников, Хедира перешел в «Герту», в «Аталанте» – новый украинец
#Сами Хедира
02 февраля, 02:35
У игрока «Вулверхэмптона» перелом черепа после столкновения с Луисом: кровь, носилки, ночь в больнице и операция
#Рауль Хименес
30 ноября 2020, 13:40
Эфир в Англии сорвал голосовой помощник на телефоне. Ведущая говорила об успехах «Эвертона» – тот громко напомнил его положение
#Эвертон
03 октября 2020, 17:56
«Ливерпуль» взял Жоту за 45 млн. Это за кого такие деньги?
#Диогу Жота
19 сентября 2020, 23:30
#
Новости матча
«Брайтон» на два года запретил болельщику посещать стадион из-за оскорбительного поста в соцсетях
09 марта, 21:21
«Ливерпуль» уступил «Брайтону» дома. Он выиграл всего два матча из последних восьми в АПЛ
04 февраля, 01:04
Моуринью впервые в карьере проиграл трижды подряд одному сопернику на выезде. Им стал «Брайтон»
01 февраля, 10:28
«Вулверхэмптон» запретил своим футболистам посещать супермаркеты из-за коронавируса
26 декабря 2020, 16:33
В «Вулверхэмптоне» третий раз за год обновлен клубный рекорд по самому молодому автору гола в АПЛ
21 декабря 2020, 22:46
«Шеффилд» почти победил впервые в сезоне АПЛ, но пропустил гол за три минуты до конца основного времени
20 декабря 2020, 17:15
Защитник «Вулверхэмптона» впервые пропустил матч после возвращения клуба в АПЛ. Прошло 84 игры
24 ноября 2020, 10:50
«Вулверхэмптон» приобрел десятого португальца в команду 🇵🇹 Это Нелсон Семеду из «Барселоны»
23 сентября 2020, 13:11