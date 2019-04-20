Вулверхэмптон - Брайтон & Хов: 20 апреля 2019 смотреть онлайн

Матч завершен
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
0:0

Вулверхэмптон - Брайтон & Хов: 20 апреля 2019 смотреть онлайн

Матч завершен
Брайтон & Хов
Брайтон & Хов
АПЛ, 35 тур

АПЛ,

35 тур

Англия
20 апр. 2019, 17:00 МСК
20.04.2019, 17:00 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Составы

Вулверхэмптон
мин
11
Патрисиу
Руй Патрисиу
90
28
Моутинью
Жоао Моутинью
90
2
Доэрти
Мэтт Доэрти
90
15
Боли
Вилли Боли
90
16
Коди
Конор Коди
90
5
Беннетт
Райан Беннетт
90
19
Кастро
Хонни Кастро
90
8
Рубен Невеш
Рубен Невеш
90
18
Жота
Диогу Жота
90
17
Гиббз-Уайт
Морган Гиббз-Уайт
90
9
Хименес
Рауль Хименес
90
Запасные
21
Радди
Джон Радди
-
29
Винагре
Рубен Винагре
-
32
Дендокер
Леандер Дендокер
-
27
Сайсс
Ромен Сайсс
-
7
Иван Кавалейру
Иван Кавалейру
-
37
Траоре
Адама Траоре
-
10
Кошта
Элдер Кошта
-
Брайтон & Хов
мин
1
Райан
Мэтью Райан
90
3
Бонг
Гаэтан Бонг
90
4
Даффи
Шейн Даффи
90
5
Данк
Льюис Данк
90
2
Бруно
Бруно
90
13
Гросс
Паскаль Гросс
90
24
Проппер
Дэйви Проппер
90
6
Стивенс
Дейл Стивенс
90
20
Мач
Солли Мач
90
17
Мюррэй
Гленн Мюррэй
90
19
Искьердо
Хосе Искьердо
90
Запасные
27
Баттон
Дэвид Баттон
-
33
Берн
Дэн Берн
-
7
Каял
Бирам Каял
-
16
Джаханбакш
Алиреза Джаханбакш
-
30
Бернардо
Бернардо
-
9
Локадия
Юрген Локадия
-
10
Андоне
Флорин Андоне
-

События

Матч окончен 0:0
32'
Желтая карточка
Дейл Стивенс

Прошлые матчи

02.01.2021 02 янв. 2021 сб 20:30
Брайтон & Хов
3 : 3
Вулверхэмптон
02.01.2021 02 янв. 2021 сб 20:30
Брайтон & Хов
3
Вулверхэмптон
3
07.03.2020 07 марта 2020 сб 18:00
Вулверхэмптон
0 : 0
Брайтон & Хов
07.03.2020 07 марта 2020 сб 18:00
Вулверхэмптон
0
Брайтон & Хов
0
08.12.2019 08 дек. 2019 вс 19:30
Брайтон & Хов
2 : 2
Вулверхэмптон
08.12.2019 08 дек. 2019 вс 19:30
Брайтон & Хов
2
Вулверхэмптон
2
20.04.2019 20 апр. 2019 сб 17:00
Вулверхэмптон
0 : 0
Брайтон & Хов
20.04.2019 20 апр. 2019 сб 17:00
Вулверхэмптон
0
Брайтон & Хов
0
27.10.2018 27 окт. 2018 сб 17:00
Брайтон & Хов
1 : 0
Вулверхэмптон
27.10.2018 27 окт. 2018 сб 17:00
Брайтон & Хов
1
Вулверхэмптон
0

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