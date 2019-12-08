Матч завершен
Брайтон & Хов
Брайтон & Хов
Мопе 34
Проппер 36
2:2
Матч завершен
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Жота 28
Жота 44
АПЛ, 16 тур

АПЛ,

16 тур

Англия
8 дек. 2019, 19:30 МСК
8.12.2019, 19:30 МСК
воскресенье
Составы
Брайтон & Хов
мин
13
Гросс
Паскаль Гросс
90
18
Моуй
Аарон Моуй
90
33
Берн
Дэн Берн
90
24
Проппер
Дэйви Проппер
36'
36'
90
11
Троссард
Леандро Троссард
90
1
Райан
Мэтью Райан
90
5
Данк
Льюис Данк
90
6
Стивенс
Дейл Стивенс
90
7
Мопе
Нил Мопе
34'
34'
90
15
Уэбстер
Адам Уэбстер
90
46
Альсате
Стивен Альсате
90
Запасные
27
Баттон
Дэвид Баттон
22
Монтойя
Мартин Монтойя
4
Даффи
Шейн Даффи
16
Джаханбакш
Алиреза Джаханбакш
30
Бернардо
Бернардо
8
Биссума
Ив Биссума
17
Мюррэй
Гленн Мюррэй
Вулверхэмптон
мин
11
Патрисиу
Руй Патрисиу
90
28
Моутинью
Жоао Моутинью
90
2
Доэрти
Мэтт Доэрти
90
16
Коди
Конор Коди
90
19
Кастро
Хонни Кастро
90
9
Хименес
Рауль Хименес
90
32
Дендокер
Леандер Дендокер
90
37
Траоре
Адама Траоре
90
8
Рубен Невеш
Рубен Невеш
90
27
Сайсс
Ромен Сайсс
90
18
Жота
Диогу Жота
28'
44'
28', 44'
90
Запасные
21
Радди
Джон Радди
5
Беннетт
Райан Беннетт
4
Вальехо
Хесус Вальехо
29
Винагре
Рубен Винагре
10
Кутроне
Патрик Кутроне
7
Нету
Педру Нету