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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Вильярреал
Вильярреал
Рубен 14
Гонсало 18
2:2
Матч завершен
Валенсия
Валенсия
Фегули 41
Адурис 87
Примера, 18 тур
Примера,
18 тур
Испания
8 янв. 2012, 20:00 МСК
8.01.2012, 20:00 МСК
воскресенье
Давид Фернандес Борбалан
Давид Фернандес Борбалан
Главный Судья
Составы
Вильярреал
мин
0
Лопес
Диего Лопес
90
0
Ориоль
Хоан Ориоль
90
0
Гонсало
Гонсало
18'
18'
77
0
Сапата
Кристиан Сапата
90
0
Лопес
Анхель Лопес
90
0
Кани
Кани
90
0
Сенна
Маркос Сенна
90
0
Бруно
Бруно
90
0
Валеро
Борха Валеро
90
0
Рубен
Марко Рубен
14'
14'
90
0
Нилмар
Нилмар
86
Запасные
0
Санчес
Сесар Санчес
0
Гаспар
Марио Гаспар
0
Лежен
Флориан Лежен
0
Камуньяс
Хавьер Камуньяс
0
Де Гузман
Джонатан Де Гузман
0
Перес
Эрнан Перес
Валенсия
мин
0
Алвеш
Диего Алвеш
90
0
Альба
Жорди Альба
90
0
Рами
Адиль Рами
90
0
Руис
Виктор Руис
90
0
Мигел
Луис Мигел
90
0
Матье
Жереми Матье
66
0
Топал
Мехмет Топал
90
0
Банега
Эвер Банега
72
0
Жонас
Жонас
90
0
Фегули
Софиан Фегули
41'
41'
76
0
Сольдадо
Роберто Сольдадо
90
Запасные
0
Гуаита
Висенте Гуаита
0
Бруно
Бруно
0
Эрнандес
Пабло Эрнандес
0
Парехо
Даниэль Парехо
0
Коста
Тино Коста
0
Адурис
Ариц Адурис
87'
0
Пьятти
Пабло Пьятти