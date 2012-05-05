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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Валенсия
Валенсия
Жонас 90
1:0
Матч завершен
Вильярреал
Вильярреал
Примера, 37 тур
Примера,
37 тур
Испания
5 мая 2012, 22:00 МСК
5.05.2012, 22:00 МСК
суббота
Составы
Валенсия
мин
0
Гуаита
Висенте Гуаита
90
0
Альба
Жорди Альба
90
0
Кошта
Рикарду Кошта
90
0
Рами
Адиль Рами
90
0
Барраган
Антонио Барраган
90
0
Пьятти
Пабло Пьятти
61
0
Эрнандес
Пабло Эрнандес
90
0
Коста
Тино Коста
82
0
Альбельда
Давид Альбельда
61
0
Адурис
Ариц Адурис
90
0
Жонас
Жонас
90'
90'
90
Запасные
0
Алвеш
Диего Алвеш
0
Бруно
Бруно
0
Руис
Виктор Руис
0
Мадуро
Хедвигес Мадуро
0
Топал
Мехмет Топал
0
Фегули
Софиан Фегули
0
Алькасер
Пако Алькасер
Вильярреал
мин
0
Лопес
Диего Лопес
90
0
Коста
Хауме Коста
90
0
Гонсало
Гонсало
90
0
Гаспар
Марио Гаспар
90
0
Сапата
Кристиан Сапата
90
0
Мусаккио
Матео Мусаккио
90
0
Валеро
Борха Валеро
90
0
Бруно
Бруно
90
0
Перес
Эрнан Перес
85
0
Рубен
Марко Рубен
90
0
Вакасо
Мубарак Вакасо
72
Запасные
0
Мариньо
Диего Мариньо
0
Лопес
Анхель Лопес
0
Катала
Хосе Мануэль Катала
0
Камуньяс
Хавьер Камуньяс
0
Де Гузман
Джонатан Де Гузман
0
Нилмар
Нилмар
0
Мартинуччо
Алехандро Мартинуччо