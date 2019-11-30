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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Валенсия
Валенсия
Родриго 49
Торрес 70
2:1
Матч завершен
Вильярреал
Вильярреал
Замбо 54
Примера, 15 тур
Примера,
15 тур
Испания
30 нояб. 2019, 23:00 МСК
30.11.2019, 23:00 МСК
суббота
Составы
Валенсия
мин
13
Силлессен
Яспер Силлессен
90
10
Парехо
Даниэль Парехо
90
4
Мангала
Эльяким Мангала
90
17
Коклен
Франсис Коклен
90
19
Родриго
Родриго
49'
49'
90
18
Васс
Даниэль Васс
90
14
Гайя Пенья
Хосе Луис Гайя Пенья
90
5
Паулиста
Габриэль Паулиста
90
8
Солер
Карлос Солер
90
22
Гомес
Максимилиано Гомес
90
20
Торрес
Ферран Торрес
70'
70'
90
Запасные
1
Хауме
Хауме
32
Хименес
Хавьер Хименес
2
Корреа
Тьерри Корреа
9
Гамейро
Кевин Гамейро
23
Собрино
Рубен Собрино
15
Вальехо
Ману Вальехо
Вильярреал
мин
3
Альбиоль
Рауль Альбиоль
90
1
Асенхо
Серхио Асенхо
90
2
Гаспар
Марио Гаспар
90
14
Тригерос
Мануэль Тригерос
90
23
Гомес
Мойзес Гомес
90
7
Морено
Жерар Морено
90
19
Замбо
Андре-Франк Замбо
54'
54'
90
17
Экамби
Карл Токо Экамби
90
4
Торрес
Пау Торрес
90
15
Морланес
Мануэль Морланес
90
16
Кинтилья
Хави Кинтилья
90
Запасные
13
Андрес
Андрес
6
Мори
Рамиро Мори
20
Пенья
Рубен Пенья
5
Касерес
Сантьяго Касерес
11
Чуквуэзе
Самуэль Чуквуэзе
9
Бакка
Карлос Бакка
24
Онтиверос
Хавьер Онтиверос