Матч завершен
Вильярреал
Вильярреал
Чуквуэзе 59
1:3
Матч завершен
Сельта
Виго
Систо 54
Аспас 79
Аспас 90
Примера, 14 тур

Примера,

14 тур

Испания
24 нояб. 2019, 20:30 МСК
24.11.2019, 20:30 МСК
воскресенье
Составы
Вильярреал
мин
8
Касорла
Санти Касорла
90
1
Асенхо
Серхио Асенхо
90
10
Иборра
Висенте Иборра
90
20
Пенья
Рубен Пенья
90
6
Мори
Рамиро Мори
90
7
Морено
Жерар Морено
90
19
Замбо
Андре-Франк Замбо
90
17
Экамби
Карл Токо Экамби
90
4
Торрес
Пау Торрес
90
11
Чуквуэзе
Самуэль Чуквуэзе
59'
59'
90
16
Кинтилья
Хави Кинтилья
90
Запасные
13
Андрес
Андрес
2
Гаспар
Марио Гаспар
14
Тригерос
Мануэль Тригерос
23
Гомес
Мойзес Гомес
15
Морланес
Мануэль Морланес
9
Бакка
Карлос Бакка
24
Онтиверос
Хавьер Онтиверос
Сельта
мин
10
Аспас
Яго Аспас
79'
90'
79', 90'
90
4
Араужо
Нестор Араужо
90
6
Суарес
Денис Суарес
90
1
Альварес
Серхио Альварес
90
2
Мальо
Уго Мальо
90
14
Лоботка
Станислав Лоботка
90
24
Шейх
Папе Шейх
90
11
Систо
Пионе Систо
54'
54'
90
23
Мендес
Брайс Мендес
90
18
Айду
Джозеф Айду
90
15
Оласа
Лукас Оласа
90
Запасные
25
Вильяр
Иван Вильяр
3
Костас
Давид Костас
20
Васкес
Кевин Васкес
5
Йокушлу
Окай Йокушлу
8
Белтран
Фран Белтран
22
Мина
Санти Мина
19
Фернандес
Габриэль Фернандес