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Вильярреал VS Сельта
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Вильярреал - Сельта: 09 мая 2021 смотреть онлайн
Вильярреал
Вильярреал
-:-
Вильярреал - Сельта: 09 мая 2021 смотреть онлайн
Сельта
Виго
Примера, 35 тур
Примера,
35 тур
Испания
9 мая 2021, -:- МСК
9.05.2021, -:- МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Вильярреал
мин
1
Асенхо
Серхио Асенхо
15
Эступинан
Первис Эступинан
3
Альбиоль
Рауль Альбиоль
6
Мори
Рамиро Мори
8
Фойт
Хуан Фойт
2
Гаспар
Марио Гаспар
5
Парехо
Даниэль Парехо
14
Тригерос
Мануэль Тригерос
11
Чуквуэзе
Самуэль Чуквуэзе
9
Бакка
Карлос Бакка
7
Морено
Жерар Морено
Запасные
35
Йоргенсен
Филип Йоргенсен
-
31
Альварес
Икер Альварес
-
21
Коста
Хауме Коста
-
18
Морено
Альберто Морено
-
23
Гомес
Мойзес Гомес
-
20
Пенья
Рубен Пенья
-
24
Педраса
Альфонсо Педраса
-
32
Баэна
Алехандро Баэна
-
17
Алькасер
Пако Алькасер
-
12
Раба
Даниэль Раба
-
30
Пино
Йереми Пино
-
Сельта
мин
1
Вильяр
Иван Вильяр
19
Мартин
Аарон Мартин
24
Мурильо
Джейсон Мурильо
4
Араужо
Нестор Араужо
2
Мальо
Уго Мальо
14
Тапиа
Ренато Тапиа
6
Суарес
Денис Суарес
23
Мендес
Брайс Мендес
10
Аспас
Яго Аспас
9
Нолито
Нолито
22
Мина
Санти Мина
Запасные
20
Васкес
Кевин Васкес
-
17
Юнка
Давид Юнка
-
18
Айду
Джозеф Айду
-
29
Фонтан
Хосе Фонтан
-
8
Белтран
Фран Белтран
-
27
Баэса
Мигель Баэса
-
12
Феррейра
Факундо Феррейра
-
21
Солари
Аугусто Солари
-
41
Patrick Sequeira
Patrick Sequeira
-
Прошлые матчи
08.01.2021
08 янв. 2021
пт
23:00
Сельта
0 : 4
Вильярреал
08.01.2021
08 янв. 2021
пт
23:00
Сельта
0
Вильярреал
4
13.06.2020
13 июня 2020
сб
18:00
Сельта
0 : 1
Вильярреал
13.06.2020
13 июня 2020
сб
18:00
Сельта
0
Вильярреал
1
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
20:30
Вильярреал
1 : 3
Сельта
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
20:30
Вильярреал
1
Сельта
3
30.03.2019
30 марта 2019
сб
20:30
Сельта
3 : 2
Вильярреал
30.03.2019
30 марта 2019
сб
20:30
Сельта
3
Вильярреал
2
08.12.2018
08 дек. 2018
сб
20:30
Вильярреал
2 : 3
Сельта
08.12.2018
08 дек. 2018
сб
20:30
Вильярреал
2
Сельта
3
28.04.2018
28 апр. 2018
сб
21:45
Вильярреал
4 : 1
Сельта
28.04.2018
28 апр. 2018
сб
21:45
Вильярреал
4
Сельта
1
17.12.2017
17 дек. 2017
вс
18:15
Сельта
0 : 1
Вильярреал
17.12.2017
17 дек. 2017
вс
18:15
Сельта
0
Вильярреал
1
12.03.2017
12 марта 2017
вс
20:30
Сельта
0 : 1
Вильярреал
12.03.2017
12 марта 2017
вс
20:30
Сельта
0
Вильярреал
1
16.10.2016
16 окт. 2016
вс
21:45
Вильярреал
5 : 0
Сельта
16.10.2016
16 окт. 2016
вс
21:45
Вильярреал
5
Сельта
0
02.03.2016
02 марта 2016
ср
22:00
Сельта
0 : 0
Вильярреал
02.03.2016
02 марта 2016
ср
22:00
Сельта
0
Вильярреал
0
18.10.2015
18 окт. 2015
вс
13:00
Вильярреал
1 : 2
Сельта
18.10.2015
18 окт. 2015
вс
13:00
Вильярреал
1
Сельта
2
08.03.2015
08 марта 2015
вс
21:00
Вильярреал
4 : 1
Сельта
08.03.2015
08 марта 2015
вс
21:00
Вильярреал
4
Сельта
1
05.10.2014
05 окт. 2014
вс
18:00
Сельта
1 : 3
Вильярреал
05.10.2014
05 окт. 2014
вс
18:00
Сельта
1
Вильярреал
3
16.02.2014
16 февр. 2014
вс
-:-
Вильярреал
0 : 2
Сельта
16.02.2014
16 февр. 2014
вс
-:-
Вильярреал
0
Сельта
2
22.09.2013
22 сент. 2013
вс
18:00
Сельта
0 : 0
Вильярреал
22.09.2013
22 сент. 2013
вс
18:00
Сельта
0
Вильярреал
0
12.01.2010
12 янв. 2010
вт
23:00
Вильярреал
0 : 1
Сельта
12.01.2010
12 янв. 2010
вт
23:00
Вильярреал
0
Сельта
1
06.01.2010
06 янв. 2010
ср
20:00
Сельта
1 : 1
Вильярреал
06.01.2010
06 янв. 2010
ср
20:00
Сельта
1
Вильярреал
1
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Гол Смолова «Барсе». Как это было
#Федор Смолов
27 июня 2020, 21:45
«Смолов поступает по кодексу воина кунг-фу». Мир обсуждает гол «Барселоне»
#Федор Смолов
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19 марта, 15:10
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11 марта, 22:50
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09 февраля, 00:58
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20 декабря 2020, 10:39
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