Матч завершен
Вильярреал
Вильярреал
Рубен 72
1:1
Матч завершен
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Аранбуру 52
Примера, 16 тур

Примера,

16 тур

Испания
11 дек. 2011, 18:00 МСК
11.12.2011, 18:00 МСК
воскресенье
Составы
Вильярреал
мин
0
Лопес
Диего Лопес
90
0
Ориоль
Хоан Ориоль
70
0
Гонсало
Гонсало
90
0
Сапата
Кристиан Сапата
90
0
Лопес
Анхель Лопес
64
0
Сенна
Маркос Сенна
90
0
Валеро
Борха Валеро
90
0
Бруно
Бруно
90
0
Кани
Кани
90
0
Рубен
Марко Рубен
72'
72'
90
0
Нилмар
Нилмар
70
Запасные
0
Санчес
Сесар Санчес
0
Марчена
Карлос Марчена
0
Гаспар
Марио Гаспар
0
Камуньяс
Хавьер Камуньяс
0
Де Гузман
Джонатан Де Гузман
0
Перес
Эрнан Перес
0
Хоселу
Хоселу
Реал Сосьедад
мин
0
Браво
Клаудио Браво
90
0
Мартинес
Карлос Мартинес
90
0
Гонсалес
Микель Гонсалес
90
0
Мартинес
Иньиго Мартинес
90
0
Эстрада
Даниэль Эстрада
90
0
Элустондо
Горка Элустондо
90
0
Аранбуру
Микел Аранбуру
52'
52'
90
0
Зурутуса
Давид Зурутуса
76
0
Вела
Карлос Вела
82
0
Гризманн
Антуан Гризманн
90
0
Агиррече
Иманол Агиррече
67
Запасные
0
Тоньо
Тоньо
0
Демидов
Вадим Демидов
0
Кадамуро
Лассине Кадамуро
0
Марига
Макдональд Марига
0
Прието
Хаби Прието
0
Пардо
Рубен Пардо
0
Ифран
Диего Ифран