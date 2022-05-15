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Вильярреал VS Реал Сосьедад
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Вильярреал - Реал Сосьедад: 15 мая 2022 смотреть онлайн
Вильярреал
Вильярреал
-:-
Вильярреал - Реал Сосьедад: 15 мая 2022 смотреть онлайн
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Примера, 37 тур
Примера,
37 тур
Испания
15 мая 2022, -:- МСК
15.05.2022, -:- МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Подробнее
Вильярреал
мин
13
Рульи
Херонимо Рульи
24
Педраса
Альфонсо Педраса
3
Альбиоль
Рауль Альбиоль
4
Торрес
Пау Торрес
8
Фойт
Хуан Фойт
14
Тригерос
Мануэль Тригерос
25
Капу
Этьенн Капу
5
Парехо
Даниэль Парехо
30
Пино
Йереми Пино
9
Бакка
Карлос Бакка
7
Морено
Жерар Морено
Запасные
1
Асенхо
Серхио Асенхо
-
2
Гаспар
Марио Гаспар
-
21
Коста
Хауме Коста
-
18
Морено
Альберто Морено
-
6
Мори
Рамиро Мори
-
15
Эступинан
Первис Эступинан
-
19
Коклен
Франсис Коклен
-
23
Гомес
Мойзес Гомес
-
20
Пенья
Рубен Пенья
-
17
Алькасер
Пако Алькасер
-
12
Раба
Даниэль Раба
-
34
Ниньо
Фер Ниньо
-
Главный тренер
Унаи Эмери
Реал Сосьедад
мин
1
Ремиро
Алекс Ремиро
20
Монреаль
Начо Монреаль
6
Элустондо
Ариц Элустондо
24
Ле Норман
Робен Ле Норман
18
Горосабель
Андони Горосабель
10
Оярсабаль
Микель Оярсабаль
16
Гевара
Андер Гевара
36
Субименди
Мартин Субименди
21
Сильва
Давид Сильва
7
Порту
Порту
19
Исак
Александер Исак
Запасные
13
Мойя
Мигель Анхель Мойя
-
2
Сальдуа
Хосеба Сальдуа
-
26
Пачеко
Хон Пачеко
-
15
Саньян
Модибо Саньян
-
11
Янузай
Аднан Янузай
-
14
Гуриди
Хон Гуриди
-
9
Фернандес Луна
Карлос Фернандес Луна
-
25
Баутиста
Хон Баутиста
-
22
Барренечеа
Андер Барренечеа
-
28
Лопес
Роберто Лопес
-
17
Меркеланц
Мартин Меркеланц
-
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Прошлые матчи
30.01.2021
30 янв. 2021
сб
23:00
Вильярреал
1 : 1
Реал Сосьедад
30.01.2021
30 янв. 2021
сб
23:00
Вильярреал
1
Реал Сосьедад
1
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
23:00
Реал Сосьедад
1 : 1
Вильярреал
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
23:00
Реал Сосьедад
1
Вильярреал
1
13.07.2020
13 июля 2020
пн
20:30
Вильярреал
1 : 2
Реал Сосьедад
13.07.2020
13 июля 2020
пн
20:30
Вильярреал
1
Реал Сосьедад
2
05.01.2020
05 янв. 2020
вс
16:00
Реал Сосьедад
1 : 2
Вильярреал
05.01.2020
05 янв. 2020
вс
16:00
Реал Сосьедад
1
Вильярреал
2
25.04.2019
25 апр. 2019
чт
21:30
Реал Сосьедад
0 : 1
Вильярреал
25.04.2019
25 апр. 2019
чт
21:30
Реал Сосьедад
0
Вильярреал
1
18.08.2018
18 авг. 2018
сб
21:15
Вильярреал
1 : 2
Реал Сосьедад
18.08.2018
18 авг. 2018
сб
21:15
Вильярреал
1
Реал Сосьедад
2
27.01.2018
27 янв. 2018
сб
22:45
Вильярреал
4 : 2
Реал Сосьедад
27.01.2018
27 янв. 2018
сб
22:45
Вильярреал
4
Реал Сосьедад
2
25.08.2017
25 авг. 2017
пт
21:15
Реал Сосьедад
3 : 0
Вильярреал
25.08.2017
25 авг. 2017
пт
21:15
Реал Сосьедад
3
Вильярреал
0
19.02.2017
19 февр. 2017
вс
14:00
Реал Сосьедад
0 : 1
Вильярреал
19.02.2017
19 февр. 2017
вс
14:00
Реал Сосьедад
0
Вильярреал
1
11.01.2017
11 янв. 2017
ср
21:00
Вильярреал
1 : 1
Реал Сосьедад
11.01.2017
11 янв. 2017
ср
21:00
Вильярреал
1
Реал Сосьедад
1
04.01.2017
04 янв. 2017
ср
21:00
Реал Сосьедад
3 : 1
Вильярреал
04.01.2017
04 янв. 2017
ср
21:00
Реал Сосьедад
3
Вильярреал
1
18.09.2016
18 сент. 2016
вс
19:30
Вильярреал
2 : 1
Реал Сосьедад
18.09.2016
18 сент. 2016
вс
19:30
Вильярреал
2
Реал Сосьедад
1
24.04.2016
24 апр. 2016
вс
21:30
Вильярреал
0 : 0
Реал Сосьедад
24.04.2016
24 апр. 2016
вс
21:30
Вильярреал
0
Реал Сосьедад
0
20.12.2015
20 дек. 2015
вс
20:15
Реал Сосьедад
0 : 2
Вильярреал
20.12.2015
20 дек. 2015
вс
20:15
Реал Сосьедад
0
Вильярреал
2
25.04.2015
25 апр. 2015
сб
23:00
Реал Сосьедад
0 : 0
Вильярреал
25.04.2015
25 апр. 2015
сб
23:00
Реал Сосьедад
0
Вильярреал
0
14.01.2015
14 янв. 2015
ср
22:00
Реал Сосьедад
2 : 2
Вильярреал
14.01.2015
14 янв. 2015
ср
22:00
Реал Сосьедад
2
Вильярреал
2
07.01.2015
07 янв. 2015
ср
22:00
Вильярреал
1 : 0
Реал Сосьедад
07.01.2015
07 янв. 2015
ср
22:00
Вильярреал
1
Реал Сосьедад
0
07.12.2014
07 дек. 2014
вс
21:00
Вильярреал
4 : 0
Реал Сосьедад
07.12.2014
07 дек. 2014
вс
21:00
Вильярреал
4
Реал Сосьедад
0
18.05.2014
18 мая 2014
вс
13:00
Реал Сосьедад
1 : 2
Вильярреал
18.05.2014
18 мая 2014
вс
13:00
Реал Сосьедад
1
Вильярреал
2
16.01.2014
16 янв. 2014
чт
22:00
Вильярреал
0 : 1
Реал Сосьедад
16.01.2014
16 янв. 2014
чт
22:00
Вильярреал
0
Реал Сосьедад
1
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Новости
В 2013-м два пацана праздновали с фанатами возвращение «Вильярреала» в Примеру. Сейчас взяли с ним первый трофей
#Вильярреал
27 мая, 03:41
Этот сезон – провал для Де Хеа: много ошибается и проигрывает конкуренцию. А теперь запорол серию пенальти в финале
#Давид Де Хеа
27 мая, 02:42
Как же хороши испанские клубы в еврокубках. За последние 10 лет взяли 12 финалов из 20 🇪🇸
#Вильярреал
27 мая, 02:05
Сколько «Вильярреал» заработал за победу в Лиге Европы в 2021 году
#Лига Европы
27 мая, 02:00
Кавани и Сульшер поругались во время финала. В итоге первый забил, а второй на это скорчил такоооое лицо 😾
#Эдинсон Кавани
26 мая, 23:44
🩸 Игрок «Вильярреала» врезался лицом в колено Погба. Вернулся с кровавым носом и перевязанной головой
#Хуан Фойт
26 мая, 23:15
Весь «Вильярреал» – это президент, который там уже четверть века. Торгует керамикой и пускает на матчи безработных
#Фернандо Роиг
26 мая, 13:49
«Атлетик» сыграет два финала Кубка Испании (один – прошлогодний) за две недели. Это последствие переносов из-за ковида
#Атлетик
03 апреля, 12:58
#
Новости матча
«Челси» и «Вильярреал» сыграют в матче за Суперкубок УЕФА. Игра состоится 11 августа
30 мая, 01:28
«Вильярреал» впервые в своей истории выиграл трофей
27 мая, 01:30
Эмери в четвертый раз выиграл Лигу Европы. Он выходил в финалы пять раз
27 мая, 01:03
🏆 «Вильярреал» обыграл «Манчестер Юнайтед» в серии пенальти и выиграл Лигу Европы
27 мая, 00:56
Жерар Морено забил в финале Лиги Европы и повторил рекорд «Вильярреала» по голам
26 мая, 23:03
Прогноз на финал Лиги Европы «Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед», 26 мая 2021 года
25 мая, 19:52
Во сколько начало финала Лиги Европы «Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед», 26 мая 2021 года
25 мая, 19:46
Где смотреть матч «Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед», 26 мая 2021 года: во сколько прямая трансляция финала Лиги Европы
25 мая, 19:36