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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Виллиан Жозе 22
1:2
Матч завершен
Вильярреал
Вильярреал
Тригерос 58
Касорла 72
Примера, 19 тур
Примера,
19 тур
Испания
5 янв. 2020, 16:00 МСК
5.01.2020, 16:00 МСК
воскресенье
Составы
Реал Сосьедад
мин
1
Ремиро
Алекс Ремиро
90
20
Монреаль
Начо Монреаль
90
3
Льоренте
Диего Льоренте
90
2
Сальдуа
Хосеба Сальдуа
90
7
Порту
Порту
90
21
Эдегор
Мартин Эдегор
90
8
Мерино
Микель Мерино
90
5
Субельдия
Игор Субельдия
62
16
Гевара
Андер Гевара
75
9
Виллиан Жозе
Виллиан Жозе
22'
22'
71
10
Оярсабаль
Микель Оярсабаль
90
Запасные
13
Мойя
Мигель Анхель Мойя
12
Муньос
Айэн Муньос
24
Ле Норман
Робен Ле Норман
11
Янузай
Аднан Янузай
23
Фуэнтес
Лука Фуэнтес
19
Исак
Александер Исак
22
Барренечеа
Андер Барренечеа
Вильярреал
мин
1
Асенхо
Серхио Асенхо
90
3
Альбиоль
Рауль Альбиоль
90
2
Гаспар
Марио Гаспар
90
4
Торрес
Пау Торрес
90
16
Кинтилья
Хави Кинтилья
60
10
Иборра
Висенте Иборра
90
14
Тригерос
Мануэль Тригерос
58'
58'
90
23
Гомес
Мойзес Гомес
60
19
Замбо
Андре-Франк Замбо
90
11
Чуквуэзе
Самуэль Чуквуэзе
82
7
Морено
Жерар Морено
90
Запасные
13
Андрес
Андрес
18
Морено
Альберто Морено
8
Касорла
Санти Касорла
72'
20
Пенья
Рубен Пенья
9
Бакка
Карлос Бакка
24
Онтиверос
Хавьер Онтиверос
17
Экамби
Карл Токо Экамби