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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
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Матч завершен
Валенсия
Валенсия
Сольдадо 39
Кошта 44
Банега 60
Жонас 90
4:0
Матч завершен
Осасуна
Памплона
Примера, 34 тур
Примера,
34 тур
Испания
4 мая 2013, 17:00 МСК
4.05.2013, 17:00 МСК
суббота
Карлос Дель Серро Гранде
Карлос Дель Серро Гранде
Главный Судья
Составы
Валенсия
мин
0
Гуаита
Висенте Гуаита
90
0
Кошта
Рикарду Кошта
44'
44'
90
0
Матье
Жереми Матье
79
0
Перейра
Жоао Перейра
90
0
Гуардадо
Андрес Гуардадо
90
0
Банега
Эвер Банега
60'
60'
90
0
Каналес
Серхио Каналес
46
0
Парехо
Даниэль Парехо
90
0
Коста
Тино Коста
90
0
Сольдадо
Роберто Сольдадо
39'
39'
76
0
Жонас
Жонас
90'
90'
90
Запасные
0
Алвеш
Диего Алвеш
0
Сиссоко
Али Сиссоко
0
Руис
Виктор Руис
0
Барраган
Антонио Барраган
0
Бернат
Хуан Бернат
0
Виера
Хонатан Виера
0
Вальдес
Нельсон Вальдес
Осасуна
мин
0
Андрес
Андрес
90
0
Нано
Нано
90
0
Фланьо
Мигель Фланьо
90
0
Ойер
Ойер
90
0
Аррибас
Алехандро Аррибас
90
0
Сильва
Франсиско Сильва
90
0
Лоэ
Рауль Лоэ
56
0
Де лас Куэвас
Мигель Де лас Куэвас
90
0
Тимор
Давид Тимор
90
0
Сехудо
Альваро Сехудо
90
0
Сола
Кике Сола
58
Запасные
0
Риесго
Асьер Риесго
0
Бертран
Марк Бертран
0
Пуньяль
Франциско Пуньяль
0
Лоло
Лоло
0
Шоджаеи
Масуд Шоджаеи
0
Нино
Нино
0
Мануэль
Мануэль