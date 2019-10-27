Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Криштиану Роналду
Александр Кокорин
Месут Озил
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Марко Ройс
Неймар Да Силва
Джеймс Мэддисон
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Англия
Ирландия
Кения
Косово
США
Белоруссия
Португалия
Спартак
Рома
Фиорентина
Марсель
Барселона
Эйбар
Ливерпуль
Локомотив
Ювентус
Уфа
Зенит
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Осасуна
Памплона
Ойер 34
Кастро 48
Эступинан 80
3:1
Матч завершен
Валенсия
Валенсия
Родриго 14
Примера, 10 тур
Примера,
10 тур
Испания
27 окт. 2019, 23:00 МСК
27.10.2019, 23:00 МСК
воскресенье
Составы
Осасуна
мин
22
Адриан
Адриан
90
6
Ойер
Ойер
34'
34'
90
13
Рубен
Рубен
90
20
Брашанац
Дарко Брашанац
90
10
Торрес
Роберто Торрес
90
14
Гарсия
Рубен Гарсия
90
3
Навас
Рауль Навас
90
-
Кастро
Карлос Кастро
48'
48'
90
30
Эступинан
Первис Эступинан
80'
80'
90
2
Видаль
Игнасио Видаль
90
9
Авила
Луис Авила
90
23
Эрнандес
Аридан Эрнандес
90
Запасные
1
Эррера
Серхио Эррера
16
Кастельяно
Мануэль Кастельяно
5
Гарсия
Давид Гарсия
28
Переа
Луис Переа
11
Брэндон
Брэндон
7
Кардона
Марк Кардона
Валенсия
мин
24
Гарай
Эсекьель Гарай
90
9
Гамейро
Кевин Гамейро
90
10
Парехо
Даниэль Парехо
90
19
Родриго
Родриго
14'
14'
90
6
Кондогбиа
Жоффри Кондогбиа
90
11
Черышев
Денис Черышев
90
14
Гайя Пенья
Хосе Луис Гайя Пенья
90
5
Паулиста
Габриэль Паулиста
90
1
Хауме
Хауме
90
8
Солер
Карлос Солер
90
2
Корреа
Тьерри Корреа
90
Запасные
28
Риверо
Кристиан Риверо
18
Васс
Даниэль Васс
3
Коста
Хауме Коста
12
Дьякаби
Муктар Дьякаби
17
Коклен
Франсис Коклен
20
Торрес
Ферран Торрес
22
Гомес
Максимилиано Гомес