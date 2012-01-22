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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Осасуна
Памплона
Лоло 90
1:1
Матч завершен
Валенсия
Валенсия
Сольдадо 85
Примера, 1 тур
Примера,
1 тур
Испания
22 янв. 2012, 14:00 МСК
22.01.2012, 14:00 МСК
воскресенье
Фернандо Тейшейра Витьенес
Фернандо Тейшейра Витьенес
Главный Судья
Составы
Осасуна
мин
0
Андрес
Андрес
90
0
Сатрустеги
Энеко Сатрустеги
88
0
Фланьо
Мигель Фланьо
90
0
Серхио
Серхио
90
0
Бертран
Марк Бертран
90
0
Лама
Ролан Лама
68
0
Некунам
Джавад Некунам
79
0
Пуньяль
Франциско Пуньяль
90
0
Гарсия
Рауль Гарсия
90
0
Сехудо
Альваро Сехудо
90
0
Лекич
Деян Лекич
90
Запасные
0
Риесго
Асьер Риесго
0
Дамиа
Абелья Дамиа
0
Кальеха
Хавьер Кальеха
0
Лоло
Лоло
90'
0
Тимор
Давид Тимор
0
Анунсиатта
Хавьер Фернандес Анунсиатта
0
Нино
Нино
Валенсия
мин
0
Алвеш
Диего Алвеш
90
0
Альба
Жорди Альба
90
0
Рами
Адиль Рами
90
0
Деальберт
Анхель Деальберт
90
0
Барраган
Антонио Барраган
90
0
Жонас
Жонас
57
0
Альбельда
Давид Альбельда
90
0
Коста
Тино Коста
90
0
Банега
Эвер Банега
57
0
Фегули
Софиан Фегули
89
0
Сольдадо
Роберто Сольдадо
85'
85'
90
Запасные
0
Гуаита
Висенте Гуаита
0
Кошта
Рикарду Кошта
0
Бруно
Бруно
0
Бернат
Хуан Бернат
0
Топал
Мехмет Топал
0
Парехо
Даниэль Парехо
0
Адурис
Ариц Адурис