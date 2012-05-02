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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Валенсия
Валенсия
Адурис 77
Жонас 83
Адурис 87
Жонас 88
4:0
Матч завершен
Осасуна
Памплона
Примера, 20 тур
Примера,
20 тур
Испания
2 мая 2012, 22:59 МСК
2.05.2012, 22:59 МСК
среда
Составы
Валенсия
мин
0
Гуаита
Висенте Гуаита
90
0
Альба
Жорди Альба
90
0
Кошта
Рикарду Кошта
90
0
Рами
Адиль Рами
90
0
Барраган
Антонио Барраган
90
0
Матье
Жереми Матье
51
0
Эрнандес
Пабло Эрнандес
90
0
Коста
Тино Коста
90
0
Альбельда
Давид Альбельда
70
0
Сольдадо
Роберто Сольдадо
46
0
Жонас
Жонас
83'
88'
83', 88'
90
Запасные
0
Алвеш
Диего Алвеш
0
Руис
Виктор Руис
0
Мадуро
Хедвигес Мадуро
0
Топал
Мехмет Топал
0
Парехо
Даниэль Парехо
0
Адурис
Ариц Адурис
77', 87'
0
Пьятти
Пабло Пьятти
Осасуна
мин
0
Андрес
Андрес
90
0
Дамиа
Абелья Дамиа
46
0
Лоло
Лоло
90
0
Роверсио
Роверсио
90
0
Пуньяль
Франциско Пуньяль
90
0
Бертран
Марк Бертран
90
0
Некунам
Джавад Некунам
90
0
Гарсия
Рауль Гарсия
90
0
Лама
Ролан Лама
46
0
Нино
Нино
81
0
Лекич
Деян Лекич
90
Запасные
0
Риесго
Асьер Риесго
0
Гонсалес
Рубен Гонсалес
0
Райтала
Юкка Райтала
0
Тимор
Давид Тимор
0
Сехудо
Альваро Сехудо
0
Лоэ
Рауль Лоэ
0
Бальде
Ибрахима Бальде