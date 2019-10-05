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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Уфа
Уфа
0:1
Матч завершен
Ахмат
Грозный
Анхель 9
РПЛ, 12 тур
РПЛ,
12 тур
Россия
5 окт. 2019, 11:30 МСК
5.10.2019, 11:30 МСК
суббота
Владислав Безбородов
Владислав Безбородов
Главный Судья
Составы
Уфа
мин
33
Сухов
Александр Сухов
90
31
Беленов
Александр Беленов
90
4
Никитин
Алексей Никитин
90
57
Кротов
Вячеслав Кротов
56
74
Фомин
Даниил Фомин
90
8
Карп
Кэтэлин Карп
90
2
Круговой
Данил Круговой
90
55
Табидзе
Джемал Табидзе
90
10
Тилль
Оливье Тилль
76
27
Неделчару
Ионуц Неделчару
90
17
Гиоргобиани
Николай Гиоргобиани
31
Запасные
16
Шафинский
Юрий Шафинский
5
Йокич
Боян Йокич
3
Аликин
Павел Аликин
9
Терентьев
Денис Терентьев
15
Пуцко
Александр Пуцко
77
Алиев
Азер Алиев
22
Голубев
Артем Голубев
13
Фольмер
Кирилл Фольмер
99
Козлов
Андрей Козлов
23
Емельянов
Данила Емельянов
11
Бизяк
Ловро Бизяк
32
Вомбергар
Андрес Вомбергар
Ахмат
мин
40
Уциев
Ризван Уциев
90
88
Глушаков
Денис Глушаков
71
19
Иванов
Олег Иванов
90
16
Городов
Евгений Городов
90
15
Семенов
Андрей Семенов
90
21
Роши
Одисе Роши
90
5
Мусалов
Магомед Мусалов
90
4
Анхель
Вилькер Анхель
9'
9'
90
77
Бериша
Бернард Бериша
83
18
Понсе
Андрес Понсе
64
11
Исмаэл
Исмаэл
90
Запасные
42
Мелихов
Александр Мелихов
20
Нижич
Зоран Нижич
13
Гиголаев
Роланд Гиголаев
95
Кадыров
Халид Кадыров
6
Гащенков
Михаил Гащенков
59
Харин
Евгений Харин
8
Шиманьски
Дамьян Шиманьски
9
Михаляк
Конрад Михаляк
7
Митришев
Магомед Митришев
88
Кадыров
Абубакар Кадыров
17
Мбенг
Аблае Мбенг