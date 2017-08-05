Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Квинси Промес
Криштиану Роналду
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Александр Кокорин
Месут Озил
Марко Ройс
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Неймар Да Силва
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Кения
Англия
Ирландия
Белоруссия
Косово
Португалия
США
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Тамбов
Ливерпуль
Локомотив
Ювентус
Зальцбург
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Уфа
Уфа
Йокич 80
Аликин 84
Сысуев 86
3:2
Матч завершен
Ахмат
Грозный
Лео 48
Анхель 90
РПЛ, 4 тур
РПЛ,
4 тур
Россия
5 авг. 2017, 15:00 МСК
5.08.2017, 15:00 МСК
суббота
Владимир Сельдяков
Владимир Сельдяков
Главный Судья
Составы
Уфа
мин
31
Беленов
Александр Беленов
90
5
Йокич
Боян Йокич
80'
80'
90
33
Сухов
Александр Сухов
67
3
Аликин
Павел Аликин
84'
84'
90
55
Табидзе
Джемал Табидзе
90
17
Живоглядов
Дмитрий Живоглядов
90
13
Засеев
Азамат Засеев
90
19
Пауревич
Иван Пауревич
90
39
Стоцкий
Дмитрий Стоцкий
90
21
Фатай
Кеинде Фатай
63
44
Игбун
Сильвестр Игбун
90
Запасные
88
Шелия
Гиорги Шелия
4
Никитин
Алексей Никитин
70
Сафрониди
Николай Сафрониди
7
Сысуев
Дмитрий Сысуев
86'
60
Зубарев
Владимир Зубарев
9
Ваньек
Ондрей Ваньек
87
Безденежных
Игорь Безденежных
93
Карп
Кэтэлин Карп
98
Обляков
Иван Обляков
93
Кротов
Вячеслав Кротов
99
Абдулавов
Исламнур Абдулавов
Ахмат
мин
16
Городов
Евгений Городов
90
15
Семенов
Андрей Семенов
79
4
Анхель
Вилькер Анхель
90'
90'
90
13
Мохаммади
Милад Мохаммади
90
94
Сампайо
Филипе Сампайо
90
40
Уциев
Ризван Уциев
90
14
Бериша
Бернард Бериша
76
19
Иванов
Олег Иванов
90
23
Швец
Антон Швец
90
95
Митришев
Магомед Митришев
66
8
Лео
Лео
48'
48'
90
Запасные
33
Гудиев
Виталий Гудиев
5
Плиев
Заурбек Плиев
7
Кадыров
Халид Кадыров
52
Бацуев
Аюб Бацуев
14
Раванелли
Раванелли
9
Садаев
Заур Садаев
93
Ахъядов
Апти Ахъядов