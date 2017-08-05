Матч завершен
Уфа
Уфа
Йокич 80
Аликин 84
Сысуев 86
3:2
Матч завершен
Ахмат
Грозный
Лео 48
Анхель 90
РПЛ, 4 тур

РПЛ,

4 тур

Россия
5 авг. 2017, 15:00 МСК
5.08.2017, 15:00 МСК
суббота
Владимир Сельдяков
Владимир Сельдяков
Главный Судья
Составы
Уфа
мин
31
Беленов
Александр Беленов
90
5
Йокич
Боян Йокич
80'
80'
90
33
Сухов
Александр Сухов
67
3
Аликин
Павел Аликин
84'
84'
90
55
Табидзе
Джемал Табидзе
90
17
Живоглядов
Дмитрий Живоглядов
90
13
Засеев
Азамат Засеев
90
19
Пауревич
Иван Пауревич
90
39
Стоцкий
Дмитрий Стоцкий
90
21
Фатай
Кеинде Фатай
63
44
Игбун
Сильвестр Игбун
90
Запасные
88
Шелия
Гиорги Шелия
4
Никитин
Алексей Никитин
70
Сафрониди
Николай Сафрониди
7
Сысуев
Дмитрий Сысуев
86'
60
Зубарев
Владимир Зубарев
9
Ваньек
Ондрей Ваньек
87
Безденежных
Игорь Безденежных
93
Карп
Кэтэлин Карп
98
Обляков
Иван Обляков
93
Кротов
Вячеслав Кротов
99
Абдулавов
Исламнур Абдулавов
Ахмат
мин
16
Городов
Евгений Городов
90
15
Семенов
Андрей Семенов
79
4
Анхель
Вилькер Анхель
90'
90'
90
13
Мохаммади
Милад Мохаммади
90
94
Сампайо
Филипе Сампайо
90
40
Уциев
Ризван Уциев
90
14
Бериша
Бернард Бериша
76
19
Иванов
Олег Иванов
90
23
Швец
Антон Швец
90
95
Митришев
Магомед Митришев
66
8
Лео
Лео
48'
48'
90
Запасные
33
Гудиев
Виталий Гудиев
5
Плиев
Заурбек Плиев
7
Кадыров
Халид Кадыров
52
Бацуев
Аюб Бацуев
14
Раванелли
Раванелли
9
Садаев
Заур Садаев
93
Ахъядов
Апти Ахъядов