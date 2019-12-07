Матч завершен
Ахмат
Грозный
0:1
Матч завершен
Уфа
Уфа
Алиев 10
РПЛ, 19 тур

РПЛ,

19 тур

Россия
7 дек. 2019, 19:00 МСК
7.12.2019, 19:00 МСК
суббота
Сергей Карасев
Сергей Карасев
Главный Судья
Составы
Ахмат
мин
88
Глушаков
Денис Глушаков
85
13
Гиголаев
Роланд Гиголаев
55
19
Иванов
Олег Иванов
90
16
Городов
Евгений Городов
90
15
Семенов
Андрей Семенов
90
6
Гащенков
Михаил Гащенков
90
21
Роши
Одисе Роши
90
4
Анхель
Вилькер Анхель
90
18
Понсе
Андрес Понсе
46
11
Исмаэл
Исмаэл
90
59
Харин
Евгений Харин
90
Запасные
33
Гудиев
Виталий Гудиев
42
Мелихов
Александр Мелихов
20
Нижич
Зоран Нижич
95
Кадыров
Халид Кадыров
23
Швец
Антон Швец
22
Садулаев
Лечи Садулаев
8
Шиманьски
Дамьян Шиманьски
9
Михаляк
Конрад Михаляк
7
Митришев
Магомед Митришев
88
Кадыров
Абубакар Кадыров
17
Мбенг
Аблае Мбенг
Уфа
мин
33
Сухов
Александр Сухов
90
5
Йокич
Боян Йокич
90
31
Беленов
Александр Беленов
90
15
Пуцко
Александр Пуцко
90
57
Кротов
Вячеслав Кротов
68
77
Алиев
Азер Алиев
10'
10'
90
74
Фомин
Даниил Фомин
90
8
Карп
Кэтэлин Карп
90
10
Тилль
Оливье Тилль
77
27
Неделчару
Ионуц Неделчару
90
11
Бизяк
Ловро Бизяк
90
Запасные
16
Шафинский
Юрий Шафинский
1
Чернов
Алексей Чернов
4
Никитин
Алексей Никитин
3
Аликин
Павел Аликин
9
Терентьев
Денис Терентьев
22
Голубев
Артем Голубев
99
Козлов
Андрей Козлов
23
Емельянов
Данила Емельянов
32
Вомбергар
Андрес Вомбергар
17
Гиоргобиани
Николай Гиоргобиани