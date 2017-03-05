Матч завершен
Ахмат
Грозный
0:1
Матч завершен
Уфа
Уфа
Игбун 79
РПЛ, 18 тур

РПЛ,

18 тур

Россия
5 марта 2017, 19:00 МСК
5.03.2017, 19:00 МСК
воскресенье
Сергей Карасев
Сергей Карасев
Главный Судья
Составы
Ахмат
мин
16
Городов
Евгений Городов
90
15
Семенов
Андрей Семенов
90
4
Анхель
Вилькер Анхель
90
13
Мохаммади
Милад Мохаммади
90
40
Уциев
Ризван Уциев
90
77
Бериша
Бернард Бериша
90
27
Оздоев
Магомед Оздоев
90
21
Роши
Одисе Роши
84
14
Кузяев
Далер Кузяев
90
23
Пирис
Факундо Пирис
82
18
Балай
Беким Балай
90
Запасные
1
Годзюр
Ярослав Годзюр
2
Родолфо
Родолфо
5
Плиев
Заурбек Плиев
3
Гьембер
Норберт Гьембер
55
Лебеденко
Игорь Лебеденко
7
Кадыров
Халид Кадыров
22
Мирзов
Резиуан Мирзов
9
Садаев
Заур Садаев
95
Митришев
Магомед Митришев
17
Мбенг
Аблае Мбенг
Уфа
мин
31
Беленов
Александр Беленов
90
3
Аликин
Павел Аликин
90
33
Сухов
Александр Сухов
90
45
Пуцко
Александр Пуцко
90
17
Живоглядов
Дмитрий Живоглядов
90
13
Засеев
Азамат Засеев
68
19
Пауревич
Иван Пауревич
90
7
Сысуев
Дмитрий Сысуев
60
93
Карп
Кэтэлин Карп
90
39
Стоцкий
Дмитрий Стоцкий
90
44
Игбун
Сильвестр Игбун
79'
79'
90
Запасные
88
Шелия
Гиорги Шелия
5
Йокич
Боян Йокич
22
Патрашко
Виктор Патрашко
70
Сафрониди
Николай Сафрониди
60
Зубарев
Владимир Зубарев
9
Ваньек
Ондрей Ваньек
87
Безденежных
Игорь Безденежных
98
Обляков
Иван Обляков
93
Кротов
Вячеслав Кротов
21
Фатай
Кеинде Фатай