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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
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Матч завершен
Уфа
Уфа
Фатай 75
1:3
Матч завершен
Ахмат
Грозный
Балай 48
Садаев 88
Грозав 90
РПЛ, 4 тур
РПЛ,
4 тур
Россия
20 авг. 2016, 14:30 МСК
20.08.2016, 14:30 МСК
суббота
Игорь Федотов
Игорь Федотов
Главный Судья
Составы
Уфа
мин
88
Шелия
Гиорги Шелия
90
33
Сухов
Александр Сухов
90
5
Васин
Виктор Васин
90
4
Никитин
Алексей Никитин
90
17
Живоглядов
Дмитрий Живоглядов
31
87
Безденежных
Игорь Безденежных
90
98
Обляков
Иван Обляков
90
39
Стоцкий
Дмитрий Стоцкий
90
57
Кротов
Вячеслав Кротов
57
99
Абдулавов
Исламнур Абдулавов
78
44
Игбун
Сильвестр Игбун
90
Запасные
71
Лунев
Андрей Лунев
3
Аликин
Павел Аликин
13
Засеев
Азамат Засеев
70
Сафрониди
Николай Сафрониди
7
Сысуев
Дмитрий Сысуев
60
Зубарев
Владимир Зубарев
9
Ваньек
Ондрей Ваньек
77
Батютин
Андрей Батютин
11
Карлос
Диего Карлос
21
Фатай
Кеинде Фатай
75'
10
Марсиньо
Марсиньо
Ахмат
мин
16
Городов
Евгений Городов
90
2
Родолфо
Родолфо
90
15
Семенов
Андрей Семенов
90
13
Мохаммади
Милад Мохаммади
90
40
Уциев
Ризван Уциев
90
19
Иванов
Олег Иванов
84
10
Грозав
Георге Теодор Грозав
90'
90'
90
14
Кузяев
Далер Кузяев
90
23
Пирис
Факундо Пирис
90
95
Митришев
Магомед Митришев
61
18
Балай
Беким Балай
48'
48'
77
Запасные
33
Гудиев
Виталий Гудиев
1
Годзюр
Ярослав Годзюр
5
Плиев
Заурбек Плиев
3
Брызгалов
Сергей Брызгалов
4
Анхель
Вилькер Анхель
55
Лебеденко
Игорь Лебеденко
20
Торже
Габриэль Торже
7
Кадыров
Халид Кадыров
22
Мирзов
Резиуан Мирзов
8
Кен
Педро Кен
9
Садаев
Заур Садаев
88'